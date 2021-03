Pallotta atiza otra vez a Monchi, con Ziyech y Pastore de por medio

En abril de 2017, cuando Monchi era presentado como nuevo director deportivo de la Roma, todo eran elogios para el de San Fernando. "Es el mejor del mundo", llegó a decir James Pallotta, propietario del club italiano, cuyo discurso varió de forma radical desde que el isleño hiciera las maletas dos años después, aprovechando la mínima ocasión para culparlo directamente del declive de un equipo que desde aquella gesta ante el Barcelona que le metió en semifinales de la Champions, con Monchi al frente de su planificación, no ha logrado clasificarse de nuevo para la máxima competición continental.

Ahora ha sido en una conversación a través de Twitter con los aficionados romanistas, que le pedían explicaciones, como Pallotta ha atacado de nuevo al director deportivo del Sevilla FC, al que acusa de no querer fichar a Ziyech en el verano de 2018 y preferir en su lugar al argentino Javier Pastore, por el que la Roma pagó al PSG casi 25 millones de euros y que sólo ha jugado 34 partidos en tres campañas.

"Me han costado caro sus decisiones, no debería haberme fiado nunca de él. Yo quería fichar a Ziyech, como Baldini y Zecca (su brazo derecho). Este es un hecho documentado. Pero a Monchi no le gustaba que el futbolista jugara el Mundial y decidió no traerlo a la Roma", ha asegurado Pallotta para señalar al de San Fernando.

Cierto o no, lo sorprendente es que a su regreso a Nervión, Monchi intentó fichar a Ziyech para el Sevilla FC, si bien el extremo marroquí rechazó su oferta y prefirió seguir en el Ajax, que el pasado verano lo traspaso al Chelsea por 40 kilos.