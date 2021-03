Tsartas: "El que más me ha sorprendido de momento es Bono"

Tsartas: "El que más me ha sorprendido de momento es Bono"

El griego Vassilis Tsartas rememoró en la noche de este miércoles su etapa en el Sevilla F.C. y analizó los jugadores que más le llaman la atención en la plantilla dirigida por Julen Lopetegui. "Me acuerdo mucho de Sevilla y su primavera que olía todo fenomenal con gran tiempo, una ciudad maravillosa y echo de menos ir allí, hace ocho años que no estoy por ahí. El Sevilla lleva muchos años con éxitos, han hecho un trabajo fenomenal. En mi época el problema era la directiva, en cuatro años pasaron siete entrenadores y cien jugadores", admitió en el programa El Transistor de Onda Cero.

"Llegué con De Caldas, luego estaba Carrión, pero no gestionaban bien el equipo. Es una barbaridad para un equipo que quiere hacer buen trabajo. Luego ya Roberto Alés y el resto comenzaron a trabajar de otra manera", añadió, no sin valorar también los futbolistas que más le impresionan del actual equipo nervionense.

El que más le ha "sorprendido" ha sido el meta Bono, al que consideró esencial en el rendimiento del club en los últimos meses. "El Sevilla en cada línea tiene uno o dos jugadores muy importantes, que es fundamental para un equipo en la parte vertical. Ocampos es un jugador muy determinante, a partir de ahí En-Nesyri también lleva una temporada fenomenal, es un jugador muy importante. Jesús Navas está dando un fútbol experimental, más mental que otra cosa. También, la defensa me gusta mucho. Pero el que más me ha sorprendido de momento es el portero (Bono). Ha sido clave. El año pasado yo creo que la Europa League la ganó él. Recuerdo partidos que el Sevilla sufría muchísimo", apuntó.

Por último, analizó a la selección griega, rival de España este jueves. "La forma de jugar no tiene nada que ver con la que estaba yo. Tenemos un entrenador holandés con ese estilo de los holandeses. No tenemos grandes talentos pero es un equipo que me gusta bastante su manera de jugar", afirmó. Pese a esa forma de jugar cree que ante España planteará un partido más defensivo de lo que suele hacer porque "es un equipo que está a otro nivel".