La anécdota de Bryan Gil durante su comunión y la clave para que firmara por el Sevilla

Manuel Quintero, director de la escuela de fútbol de Barbate y padre futbolístico de Bryan Gil, reveló en el podcast 'Estadio Sevilla' una curiosa anécdota en los inicios futbolísticos del jugador gaditano. "Nosotros, el primer año que él llegó al alevines, que era benjamín realmente, porque siempre ha ido una categoría por delante, dio la casualidad que quedamos campeones y jugamos una liguilla de ascenso. Fue en Jerez, jugamos el primer partido aquí, empatamos 2-2 y tuvimos que ir a Jerez. Se moría por ese partido. De poderlo jugar, e incluso Raquel y Alfonso me dijeron que hablara con él, que es que no quería hacer ni la comunión. Al final tuvimos que hablar con él y le convencimos, pero más tiempo pegado al móvil preguntando cómo íbamos... Fue impresionante", reveló Quintero, quien también abordó la cuestión de su fichaje por el Sevilla F.C.

De hecho, Bryan Gil estuvo cerca de firmar por el Real Betis, con el que llegó a entrenar, pero su valedor convenció al padre del futbolista de que no eran las mejores condiciones para él. "Un antiguo entrenador que teníamos nosotros en Barbate lo vio, habló conmigo y se lo quería llevar al Betis. Yo le dije que no me importaba, hablamos con los padres, se habló con la escuela. Estuvo a punto de firmar, pero por unas condiciones u otras me llama el padre de Bryan y le dije que no eran unas condiciones para que él tuviera allí, porque son muchos gastos y muchos viajes. Y yo ya tenía algo hablado con Ernesto Chao con el Sevilla; además, el domingo siguiente iban a verlo a Marianistas. Estuvo un técnico del Sevilla viéndolo allí, le salió un partido fenomenal y el mismo miércoles firmó con el Sevilla. No fue que hubiera problemas con el Betis, son cosas que suceden en el fútbol", concretó el director de la escuela barbateña, que reveló los entresijos de un decisivo encuentro con Chao.

"La primera reunión que tuvimos con Ernesto Chao, incluso con Pablo Blanco, que estaba allí, fue definitiva, porque la forma de hablar de Ernesto Chao a Bryan, que ya le dijo 'te pones esta camiseta y no te la vuelves a quitar'... Y esto en un crío y a los padres la verdad es que les llenó. Aunque son dos equipos de Primera división con un nivel altísimo, yo creo que fue clave esa reunión con Ernesto Chao para que Bryan firmara con el Sevilla", aseguró.