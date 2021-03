"No podemos competir con Real Madrid, Barcelona y Atlético"

Este parón le ha venido de perlas a un Sevilla que ha padecido un calendario muy apretado y exigente y que ahora puede recargar las pilas. Así lo ve Suso, que agradece estos días para descansar y limpiar la mente.

"Jugando cada tres días no hay tiempo para nada. Siempre estás viajando y jugando y no hay ni una semana completa para entrenar. Ahora sin Champions ni Copa tendremos algún día más, pero ahora este parón viene en un momento perfecto. La competición está como está por la situación que vivimos, pero esto viene bien porque necesitamos descansar al no haber parado", explicó en los medios del club el interior sevillista, que fue muy sincero al hablar de lo que supuso la eliminación copera en el Camp Nou.

"Si soy sincero la Copa me dolió bastante. Fue la manera de que te remonten un 2-0. Dependen muchas cosas y si el penalti se mete estábamos clasificados. Son cosas que pasan en el fútbol, pero no fuimos nosotros. No presionamos como solemos presionar. Aquel día no parecíamos el Sevilla y me dio coraje. En Dortmund competimos bien, el 1-0 en Alemania fue un error tonto y aunque te vas eliminado tienes la sensación de haber sido el Sevilla", comentó.

derbi y lo que ha supuesto. "Tienes las vibraciones de que es un partido importante que no se puede perder. Ves a la gente al salir al estadio y el míster también prepara bien los partidos y lo hicimos bien. Somos un grupo que nos animamos bastante, somos pesados por decirlo de alguna manera y la preparación en partidos así viene de dentro, sin que haga falta más". También se mostró satisfecho por el triunfo en ely lo que ha supuesto. "Tienes las vibraciones de que es un partido importante que no se puede perder. Ves a la gente al salir al estadio y el míster también prepara bien los partidos y lo hicimos bien.". Ahora es consciente de que llega una recta final complicada en la que precisan la máxima concentración y piensa que, a día de hoy, los tres de arriba están en otro escalón: "Vienen partidos muy difíciles con rivales que cada uno tiene sus objetivos. Los de abajo se están jugando la salvación y no hay partidos fáciles. Pienso que no podemos competir contra el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Creo que están un pasito por encima aunque lo hagamos bien contra ellos y lo importante es estar en Champions otra vez".

En este sentido, ve fundamental acabar entre los cuatro primeros: " Los equipos grandes siempre tienen que jugar la Champions porque significa que estás con los mejores del mundo. Es verdad que la Europa League es del Sevilla, pero si en LaLiga estás arriba como ahora, si acabamos así es para estar orgullosos".

Además, se refirió a, que ya lo hizo debutar en la Roja: ". Estuve con él en todas las categorías y me hizo debutar en la absoluta. Nos conocemos mucho y él sabe mis defectos y lo que le puedo dar. Eso en parte es bueno y también malo".

En este sentido, admite que atraviesa por un buen momento en Nervión. "Era un cambio de país, de liga y de todo. Me tenía que acostumbrar y además no tuve suerte al lesionarme. Este año hemos cambiado también el plan de trabajo y me encuentro muy bien".

También reconoció que no se rinde con la selección de cara a la Eurocopa. ". Siempre he luchado por estar ahí, porque el hecho de que todo un país esté pendiente es una cosa preciosa".