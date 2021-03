El Sevilla cumple con la tradición a pesar de las circunstancias.

Un año más Sevilla no disfrutará de su Semana Grande debido a la pandemia y las Vísperas, tan bien recibidas siempre por los cofrades, se quedarán sin la pasión con la que se viven en barrios como Pino Montano, donde este Viernes de Dolores ha amanecido con la tristeza de lo que no se vivirá pero con la esperanza de que dentro de un año la pena se convertirá en ilusión.



Estas circunstancias tan especiales no han impedido que el Sevilla F.C sea fiel a su tradición y haya realizado una ofrenda floral a los Titulares de la Hermandad de Pino Montano: rojo para Nuestro Padre Jesús de Nazaret y blanco para María Santísima del Amor.





¡Ya llegan las primeras flores! Muchas gracias al @SevillaFC por su ofrenda floral a nuestros Titulares pic.twitter.com/MhIxWBG68H — Hdad. Pino Montano (@HdadPinoMontano) March 25, 2021

No podíamos faltar a la cita con la @HdadPinoMontano un Viernes de Dolores, allí siempre nos recibe nuestro querido Padre Indalecio. pic.twitter.com/CmCrfaPFpL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 26, 2021

