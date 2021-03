El futuro dueño del Catania sueña con el regreso del Papu Gómez.

Papu Gómez ha dejado huella allá por donde ha pasado. Ídolo en Bérgamo, donde fue la estrella de un Atalanta que contribuyó de manera decisiva a su explosión en el fútbol europeo, confía en alcanzar en el Sevilla FC el mismo nivel y el impacto que tuvo en clubes como el Catania, equipo con el que dio el salto a Europa, que no se olvida de él y que sueña con un hipotético regreso.

"He hablado con el Papu. Cuando ya estaba negociando por el Catania, él fue uno de los jugadores en los que pensé. Incluso bromeamos sobre su posible llegada, pero yo realmente no estaba bromeando. Le dije que mientras pueda correr, le espero", manifestó el abogado italoamericano Joe Tacopina, expropietario de Venezia y expresidente del Bolonia y futuro dueño del Catania, club en con el que en enero firmó un preacuerdo para la adquisición del conjunto de Sicilia, que actualmente se encuentra séptimo clasificado en la Serie C italiana (la tercera categoría).

Con contrato con el Sevilla FC hasta 2024, Tacopina, añadió que: "Estaríamos encantados de tenerlo con nosotros. Le queremos aquí para tener un gran impacto. Sería un gran sueño para todos los aficionados del Catania".

Con 33 años y tres temporadas más ligado a la entidad nervionense se antoja complicado que el sueño de Tacopina pueda cumplirse, aunque el futuro dueño del club de Sicilia no renuncia. Allí, el argentino firmó tres temporadas notables, fichando luego por el Metalist ucraniano, aunque por aquel entonces el Atlético de Madrid también se interesó.

Flamante fichaje invernal, el Papu suma trece encuentros y un gol con la elástica del Sevilla FC. Su impacto aún no es el esperado, buscando todavía su engranaje táctico en el sistema de un cuadro nervionense que le necesita para continuar creciendo.