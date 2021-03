El "difícil" paso de Sevilla a Frankfurt y los "sueños de futuro" de André Silva

Cedido por el Milan, André Silva desembarcó en el Sevilla FC en el verano de 2018, iniciando su aventura nervionense como un ciclón. Caparrós llegó a dar por hecho que se ejecutaría su opción de compra de 38 millones de euros. Pero poco a poco, el acierto goleador del portugués se fue diluyendo. Y entre eso y una lesión que le impidió participar durante el último mes y medio de temporada, se acabó optando por devolverlo en San Siro, con 11 tantos en su haber.

Fue entonces cuando llegó, de nuevo a préstamo, al Eintracht de Frankfurt, que lo adquirió en propiedad por sólo 3 kilos el pasado mes de septiembre. Un negocio redondo, pues André Silva ha recuperado su mejor versión en la Bundesliga y su valor de mercado se ha disparado (Transfermarkt lo tasa en 37 millones) gracias a sus buenos números (suma 22 goles y 7 asistencias en 26 partidos en esta 20/21).

El Eintracht no está dispuesto a negociar por menos de 40 kilos y días atrás ya informó el diario 'Bild' que es una de las alternativas que el Barcelona maneja para reforzar su ataque por si no puede convencer a Memphis Depay, dadas las buenas relaciones entre Joan Laporta y Jorge Mendes, agente del delantero luso.

Mientras tanto, André Silva ironiza cuando le hablan de su teórico valor -"demasiado bajo", asegura- y se centra en seguir codándose con Haaland o Lewandowski. "En realidad, no miro las cifras del mercado. Lo más importante es la opinión que tengo de mí mismo y los puntos en los que puedo mejorar. Quiero progresar todos los días", asegura al respecto en una entrevista recogida por 'Pianeta Milan', donde recrimina al club 'rossonero' el poco 'cariño' recibido tras llegar muy joven desde el Oporto.

"Creo que este André Silva es el mismo de siempre. La única diferencia es la experiencia y los conocimientos adquiridos. Cuando eres joven y estás solo en un mundo nuevo, sin alguien que te ayude o te dé la información correcta, no es fácil. Cada uno hace su propio camino. He encontrado muchos obstáculos, pero actualmente me siento más tranquilo y por eso puedo mostrar de lo que realmente estoy hecho", destacó, recordando lo difícil que fue el cambio de Sevilla a Frankfurt en el verano de 2019: "Creo que ahora puedo decir que fue el paso correcto. Aparte del hecho de que tuve que cambiar todo de nuevo: el equipo, la plantilla, el idioma, el ambiente, todo, me puso en una posición difícil una vez más, pero al mismo tiempo me hizo crecer, incluso más que antes".

Ahora, a sus 25 años, André Silva vuelve a sonreír y no esconde que quiere seguir dando pasos en su carrera. "Personalmente tengo metas pero estoy enfocado en el presente. Trabajo duro a diario para hacer realidad mis sueños de futuro". Quizás ese sueño le devuelva a LaLiga, pero para vestir de azulgrana.