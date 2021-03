El enfado de Koundé y los elogios de su seleccionador.

Jules Koundé continúa ganando peso en el terreno de juego y fuera de él. Y no sólo en cuestiones de mercado de fichajes, cuyo nombre está encima de la mesa de grandes clubes europeos, sino por el rol que ha adquirido en la sub 21 francesa, gran favorita del Europeo sub 21 que se está celebrando en Hungría y Eslovenia pero que comenzó con una derrota por 0-1 ante Dinamarca.

Como capitán, el central sevillista fue elegido por la web de la federación francesa (fff.fr) para valorar este traspié antes de enfrentarse a Rusia este domingo. "Nos encontramos con un equipo muy agresivo, tal vez más agresivo de lo que habíamos imaginado. Nos sorprendió. Lo que producimos de nuestro lado fue claramente insuficiente. Nos dieron el balón y nos dormimos un poco con él. En general, hubo una falta de soluciones y movilidad en los movimientos, no había soluciones suficientes. La falta de movimiento en todas las líneas, en las carreras, sobre todo en la profundidad, fue el punto negro de nuestro partido. No aprovechamos los puntos débiles de su defensa, que habíamos identificado antes. Fuimos castigados en la segunda mitad, eso es una cosa, pero no hicimos lo correcto antes simplemente. Es muy decepcionante de nuestra parte. A nivel de la competencia, no creamos nada, no es aceptable", expuso el zaguero.

El galo negó que haya falta de motivación: "Puedo asegurar que está lejos de ser una falta de motivación o ganas. El grupo está muy preocupado y lleva muchos meses con la idea de jugar esta Euro. Jugar una Euro es de mucho prestigio, más aún cuando representas a Francia. Nuestra falta de agresividad contra Dinamarca es difícil de explicar. Parecía que estábamos jugando juntos por primera vez a pesar de que jugamos muchos partidos. Debemos respetar lo que pide el entrenador de nosotros. Repito, todo fue insuficiente, no acorde con las expectativas del técnico y del público, y eso no es normal".

Koundé niega que les haya afectado el rol de favorito con el que han llegado a la cita. "No, no lo creo. Todos jugamos a un alto nivel y sabemos la expectativa que eso significa y, por el contrario, es algo bueno. Creo que hicimos algunas cosas buenas y algunas buenas actuaciones en la clasificación. Hay nombres en el papel, pero obviamente tener mucho talento y cualidades no garantiza victorias cuando no se hace lo correcto. Sigo convencido de que si ponemos más agresividad y subimos nuestro nivel de intensidad, también con el balón y sin él, sobre todo con la pérdida del balón donde no fuimos muy efectivos, nos convertimos en un equipo completamente diferente", declaró.

El ex del Girondins del Burdeos representa la voz de un vestuario que asegura saldrá diferente este domingo contra Rusia: "La conciencia fue inmediata en el vestuario, colectivamente, con el regreso del entrenador también, pero también individualmente entre nosotros. Discutimos todo juntos. Es importante hablar entre nosotros, cuestionarse. Todo el grupo es consciente de lo que hemos hecho mal. Ahora bien, tampoco es cuestión de cuestionarlo todo, hay que seguir confiando en este grupo. Tengo plena confianza, habrá una reacción contra Rusia el domingo. De lo contrario, sería una gran decepción. Todos estamos muy motivados".





"Jules llegó con una gran legitimidad"



Sylvain Ripoll, seleccionador sub 21 francés, destacó la personalidad del sevillista. "Jules llegó con una gran legitimidad, la de sus actuaciones de club. Es un chico tranquilo, maduro, capaz de analizar muy bien las cosas. Este ya es el primer paso".