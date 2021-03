Denis Suárez: "Me estuve peleando 15 días con Emery para que me dejara salir del Sevilla"

El del Sevilla FC fue el primer año completo en la máxima categoría de Denis Suárez tras despuntar en el filial azulgrana y debutar con el primer equipo. Una apuesta decidida de Unai Emery, valedor de su talento. El centrocampista gallego llegó en el verano de 2015 procedente del Barcelona para lanzar su prometedora carrera y logró alzarse con la Europa League, pero lo cierto es que su rendimiento fue de más a menos, acabando la temporada como revulsivo más que como un actor principal. Al terminar el año, Denis tenía que regresar a Barcelona, donde se le cerraron las puertas por una sanción al primer equipo que le impedía inscribir a ningún jugador, lo que le dejaba en un limbo que él quiso evitar. Por ello, nervionenses y azulgranas acordaron ampliar su cesión un año más sobre la bocina, algo con lo que el jugador no parecía estar del todo de acuerdo pues también en el Sevilla iba a tener un rol residual. A finales de agosto el Villarreal de Marcelino llamó a su puerta y él decidió forzar una salida y marcharse al club castellonense.

De ese verano abrupto ha hablado ahora el jugador del Celta de Vigo, recordando un curioso encontronazo con el que fuera su entrenador en el conjunto de Nervión, Unai Emery. "El del Sevilla fue mi primer año en la élite. Hago una gran pretemporada, tanto que soy titular en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid y titular indiscutible hasta el final de la primera vuelta. Después aparece un Éver Bangea tremendo. Había una gran plantilla, mucha competencia, con Gameiro, José Antonio Reyes, Vitolo... Un equipo que ganó la Europa League. Emery me utlizaba más como revulsivo en la segunda parte de la temporada. A nivel de partidos creo que fui el que más partidos jugué con unos 46. Después de la temporada el Barcelona me quería recuperar y el Sevilla planifica sin contar conmigo porque yo en teoría iba a volver. Luego aparece que la sanción al Barcelona que no podía fichar. Vuelvo a Sevilla, el equipo estaba hecho, había tres jugadores en mi puesto, y yo quería jugar mucho. Me llamó Marcelino y me dijo que me fuese. Me estuve peleando 15 días con Unai porque no me quería dejar salir", recordaba el jugador en una entrevista para el canal de Youtube de Miguel Quintana.