Muriel, su posible regreso a LaLiga y un prestigioso aval para firmar por el Inter

Luis Muriel desembarcó en Nervión en 2017, de la mano de Óscar Arias, como el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC. Pero dos años después, y tras haber pasado ya seis meses cedido en la Fiorentina, fue Monchi quien lo devolvió definitivamente a Italia en una operación que algunos vieron poco menos que milagrosa, pues se consiguió recuperar la mayor parte de los 21,6 millones de euros de su traspaso. Viendo su rendimiento ahora, sin embargo, en Nervión se tirarán de los pelos por no haber conservado en su venta algún porcentaje o plusvalía, tan de moda en estos tiempos.

Autor de 19 goles la pasada campaña, Muriel ya suma 20 en el presente curso. Y eso que en muchas ocasiones es suplente para Gasperini. Por ello, comienza a aparecer en las quinielas de clubes como el Inter de Milán o el FC Barcelona, si bien 'Calciomercato' asegura que su permanencia, así como la de su compatriota Duván Zapata, son una prioridad para el Atalanta.

A sus 29 años, el delantero colombiano está en el momento álgido de su carrera y reputadas voces, como la de Arrigo Sacchi, lo ven dando un nuevo salto, aunque el ex entrenador italiano cree que tiene cosas que mejorar. "Tiene un talento inmenso, la técnica se lleva en la sangre. Pero tal vez no sea muy móvil, a menudo lo veo parado en el campo. En el fútbol moderno no puedes darte el lujo de hacer una pausa, ni cuando tienes el balón ni cuando es de los oponentes. Todo se puede corregir, siempre que haya voluntad y disponibilidad. La humildad es la base de cualquier mejora y yo diría que él tiene predisposición, a juzgar por los avances realizados en las últimas temporadas. Sólo hay que mirar los datos de su carrera".

Por todo ello, el que fuese doble campeón de Europa con el Milan no duda de que Muriel está preparado para firmar por un club como el Inter, donde los objetivos y la consiguiente presión sean mayores. "En el Atalanta encontró un juego que lo ayudó a crecer. Siempre es el juego el que da suerte a los jugadores. Ha crecido mucho gracias a las enseñanzas de Gasperini. Necesita un buen entrenador y Conte es ciertamente adecuado. No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se puede encontrar si no siempre juega".