Pablo Blanco se 'moja': el objetivo del Sevilla, la lucha por LaLiga, el VAR, Jesús Navas...

Además de repasar la situación de la cantera, la lucha del Sevilla Atlético por ascender a la Liga Pro o figuras como Bryan Gil y Pablo Pérez, el director de la cantera nervionense Pablo Blanco también ha dado su particular del primer equipo ahora que afronta el tramo final de la temporada.

Una temporada en la que el Sevilla FC apenas ha tenido descanso y una acumulación de partidos más alta de lo normal. "El carrusel de partidos ha sido brutal. Desde que ganamos la sexta Europa League ha sido un ir y venir de partidos de nivel tanto en Champions, en Copa del Rey y en LaLiga. Salimos de dos competiciones y ahora nos queda LaLiga, que es la que nos pone en competición europea. El equipo está preparado, lo veo con una ambición tremenda, estamos bien clasificados y ése es el principal objetivo, estar entre los cuatro primeros varios años seguidos", ha asegurado.

No en vano, Pablo Blanco ve al Sevilla preparado para amarrar esa cuarta posición: "Con todo el respeto hacia los demás equipos, confío en que lo vamos a conseguir, pero quedan muchos partidos. Si estamos en modo competitivo somos muy buenos, el equipo ahora se va a aliviar de partidos tan seguidos y podrán entrenar más. La armonía en el vestuario es perfecta, de los mejores vestuarios que hemos tenido y eso se ve en el campo. Creo que estos diez partidos que quedan estamos en disposición de pegar el tirón, será complicado seguro, y ante equipos difíciles, pero estamos capacitados para ello".

Sobre la posibilidad de que el Sevilla pueda luchar por ganar una Liga, el director de la cantera nervionense no cree que pueda a corto plazo pero quién sabe a medio plazo en una Liga tan igualada como la española. "La distancia ya se ha acortado pero siempre Madrid y Barça tienen más títulos que ninguno. Esos dos equipos parten siempre como favoritos, ahora se cuela el tercer que es el Atlético, que siempre ha estado ahí, también el Valencia, el Sevilla, el Villarreal y la Real en los últimos años que fue campeón de Liga. LaLiga española es muy complicada y dicen que es la mejor del mundo todos los que vienen. En el sentido competitivo se está igualando mucho, cuesto mucho ganar a cualquier equipo porque todos te complican las cosas. El objetivo ahora es estar donde estamos y estar varias Ligas ahí que te den el rédito económico para que te posibilite dar ese salto".

Pablo Blanco también alabó la figura de Jesús Navas, al que ve más años en Sevilla. "Con Jesús no hay debate, quiere jugar tanto que sólo es feliz jugando y a veces eso te pasa factura en algunas situaciones. El ritmo de partido y de juego que él tiene es impresionante, no se puede correr más y mejor, qué duda cabe que no hay debate, no debato con él porque es el número uno de nuestro club. Es un orgullo que un jugador de la cantera sea que el que bata todos los récords del club".

Por último, dio su opinión sobre una herramienta que sigue despertando polémica como es el VAR: "Es mejorable pero creo que es bueno. Imparte justicia, a veces injusta justicia pero creo que lo irán modificando y algunos árbitros pasarán a modo especialista de VAR y no alternará como ahora. Lo que sí es cierto es que los que pitan en el campo deben tener un criterio propio, a veces se ponen el dedo en la oreja para que los jugadores no protesten... Todo eso debería ser más rápido, es bueno pero deberían mejorarlo para no perder tanto tiempo y que el árbitro de campo tenga más criterio".