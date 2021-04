Un 'descarte' de Mourinho vinculado con el Sevilla FC

A medida que se acerca el final de la temporada, el trabajo en las direcciones deportivas de los diferentes clubes se acelera. En el caso del Sevilla FC, cada vez surgen con más frecuencia nombres de futbolistas seguidos por Monchi y su equipo de trabajo, apuntándose desde Inglaterra la opción de Harry Winks.

Según 'The Mirror', el pivote inglés, de 25 años, está en el punto de mira de LaLiga y, además del club de Nervión, ya fue relacionado con el Valencia y cobra fuerza en las últimas horas la opción del Atlético de Madrid, conscientes todos ellos, como el Everton, de que su situación en el Tottenham parece insostenible, lo que le abriría las puertas del conjunto londinense el próximo verano.

Internacional inglés en 10 ocasiones, Winks ya expresó el pasado mes de noviembre su malestar por no entrar demasiado en los planes de Jose Mourinho. "Mi situación es difícil en este momento. Quiero estar en el once inicial de la Eurocopa y para ello es importante que tenga oportunidades", aseguró. Pero en enero, ante el interés del Valencia, entre otros, el controvertido técnico portugués se negó a su salida al ser cuestionado en rueda de prensa: "Ya he dicho que no va a ninguna parte".

Desde entonces, sin embargo, la participación de Harry Winks ha ido a menos, jugando tan sólo uno de los once últimos encuentros en la Premier League, donde suma 10 partidos y 638 minutos. Sí ha tenido más protagonismo en la Europa League y en total ha disputado 24 choques, en los que ha logrado dos goles y dos asistencias. Pero estos guarismos no son suficientes para el mediocentro defensivo, la eterna promesa de la cantera de un Tottenham que, ahora sí, parece haber cambiado de opinión, convencido de que lo más positivo para todas las partes es buscar una salida.

Daniel Levy, propietario del club de Londres, es uno de los grandes valedores del jugador, pero su intransigencia al tratar el futuro de Winks comienza a cambiar, pues además de tener por delante en el actual plantel a jugadores como Ndombélé o Sissoko, se da por hecho que la próxima campaña regresará el joven Oliver Skipp, cedido en el Norwich.

El hecho de que el centrocampista inglés tenga lazos familiares en España es visto como una baza más para los equipos de LaLiga interesados, pero el Tottenham, en cualquier caso, buscará sacar una buena tajada. Al respecto, ayudará el descenso en el valor de mercado del jugador, que en diciembre de 2019 era tasado en 40 millones de euros por Transfermarkt y ahora es valorado en poco más de la mitad (22). Y en torno a esas cantidades podría moverse su traspaso, que 'Sky Sport' cifra en una horquilla que iría de los 17 a los 24 kilos, apuntando otros medios la cantidad de 20 millones como punto de partida.