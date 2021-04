Aspas, el alumno aventajado y "fan" de Monchi.

Este lunes Celta y Sevilla FC cerrarán la jornada 30 de LaLiga y con hasta tres exsevillistas en las filas del conjunto celeste: Denis Suárez, Nolito e Iago Aspas. Precisamente este último, el capitán del equipo vigués, se ha deshecho en elogios hacia uno de los hombres más importante de la historia reciente del Sevilla, Monchi.

El de San Fernando lo fichó procedente del Liverpool en el verano de 2014 pero la enorme competencia de la delantera nervionense con hombres como Bacca y Gameiro apenas le permitió jugar 25 partidos en los que firmó diez goles y tres asistencias. El siguiente verano acabó regresando a Vigo aunque eso sí, con una Europa League debajo del brazo.

Aspas regresó a su Moaña natal y desde entonces siempre ha hablado bien de su corta etapa en Nervión, se llevó un buen recuerdo más allá de su aportación al equipo y ahora que vuelve a enfrentarse a los nervionenses, ha hablado sobre su director deportivo, del que asegura aprende para un futuro.

"Es uno de los referentes, soy su fan. Me gusta su estilo de trabajo, siente su club como yo el mío y me podría ayudar en el futuro. Estuve en Sevilla, me fichó y tengo buena relación. Me gusta más ver in situ, ahora hay mucho big data. Yo prefiero verlo con mis propios ojos. En vídeo me podrían poner como si yo fuera Ronaldinho", aseguraba Aspas en una entrevista a Misterchip.