Así explica Ramos por qué ha actuado "con rabia" contra la grada del Sánchez-Pizjuán

El madridista Sergio Ramos es el protagonista de una nueva serie deocumental de Amazon Prime sobre su vida. En el capítulo 2, llamado 'Orígenes' el capitán del Real Madrid trata su salida con el Sevilla FC y la mala relació que guarda hoy con la afición nervionense, habiendo vivido más de un momento polémico ante la grada del Sánchez-Pizjuán. Unos acontecimientos sobre los que Ramos ya ha hablado en alguna otra ocasión y que ahora quiere desgranar con mayor detalle.

"Yo he cometido muchos errores en mi vida y quizás el mayor que cometí en su momento es no salir a dar explicaciones y a hablar. Haberlo explicado, dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Madrid fue un traspaso totalmente acordado entre clubes, entre Florentino y Del Nido. Jamás fue un pago de cláusula como se vendió, ese generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y tendré", explica en el documental un Sergio Ramos que guarda eso como una de las grandes espinas clavadas como profesional.

"Sé lo que es el Sevilla y el sevillismo y cómo se siente, no me lo puede que contar nadie porque lo he vivido desde pequeño. Se manipuló toda la información, se mintió al sevillismo. Eso hizo que se me tratara y recibiera de una manera muy dolorosa, no solo para mí, que también, sino sobre todo para mi familia. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos, mis padres, que no pueden pisar el campo del Sevilla. Me emociona mucho -dijo al borde de las lágrimas- porque yo lo he pisado desde que era pequeño y la gente puede tener una opinión distinta, pero mis abuelos ya no pueden vivir ni volver atrás, no se puede cambiar. Ése es el mayor dolor que yo he llevado por dentro. Por eso he actuado con rabia e ira en el estadio cuando he jugado o metido un gol, por todo lo que han sufrido los míos", explica un compungido Sergio Ramos, quien, por otro lado, no se arrepiente de la decisión tomada en su día, fichando por el Real Madrid.

Sobre su decisión, explica: "Volvería mil veces a tomar la misma decisión, pero nunca dejaría que nadie contara la historia como se hizo en ese momento. A día de hoy puedo decir que siempre he sido sevillista, que lo seré hasta la muerte, pero también tengo que decir e mayúsculas y a boca grande que soy el capitán de Real Madrid y de la selección española".