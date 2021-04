Koundé: "Estos partidos locos nos hacen más fuertes"

"Fue un partido un poco loco. Sabíamos que el Celta aprovecha bien los errores y cometimos bastantes en la primera parte, con una presión muy intensa de ellos que no supimos superar. Pero no perdimos ni un segundo en lamentarnos. Al descanso, sabíamos que eran fallos nuestros y que, si los corregíamos, llegarían oportunidades para marcar, como así sucedió", resumía en los medios del Sevilla FC el encuentro Jules Koundé, autor del 0-1, una acción que le dejó satisfecho, pero no la que vino poco después: "El centro de Marcos (Acuña) es perfecto y estoy solo; únicamente hacía falta meter la cabeza. Una pena que después hiciera ese penalti no tonto, pero sí donde tuve que hacer otra cosa. Al final, contentos por llevarnos tres puntos muy importantes en nuestra lucha".

El francés insiste en que se vio un conjunto nervionense a contraestilo: "No es habitual que encajemos tantos goles ni cometer tantos errores, pero el mensaje siempre fue positivo. Estábamos jugando bien, teniendo ocasiones. Marcamos dos goles y nunca perdimos la confianza en la calidad de este grupo, que es mentalmente fuerte. Son tres puntos merecidos. El Celta nos creó problemas con sus jugadores ofensivos, que son buenos y nos hicieron sufrir mucho, pero estos partidos nos hacen más fuertes".

Por último, avisa de que ante la Real Sociedad habrá que volver a dar el callo: "No está nada hecho; ése es el mensaje. Nos toca mirar para abajo, pero más para arriba. El objetivo es clasificarrnos para Champions, aunque, si podemos mejorar la posición en LaLiga, lo vamos a intentar".