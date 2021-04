La negociación con el PSG que casi impide la vuelta de Rakitic.

El pasado mercado estival, una vez que finalizara una temporada marcada por el coronavirus y en una ventana de transferencias marcada por la pandemia, se confirmó el ansiado retorno de Ivan Rakitic al Sevilla FC. Algo que fue factible gracias al esfuerzo llevado a cabo por ambas partes y que bien pudo tener un desenlace muy distinto.

Y es que el FC Barcelona manejó otra oferta mucho más suculenta para sus intereses económicos. Se trataba de una operación con el PSG por Neymar en la que entraba el croata, también, como moneda de cambio. Así, al menos, lo asegura André Cury, quien formara parte de la secretaría técnica del FC Barcelona y, además, llevara a Neymar hasta Barcelona como agente suyo que fue.

"Aquel verano estuvimos muy próximos, pero como ya había contratado a Griezmann, estaba ya muy sofocado económicamente. El PSG nos pidió 150 millones, más el traspaso de Rakitic y Todibo y la cesión de Dembélé. La única diferencia es que los representantes del Barça ofrecieron 130 en lugar de 150. Neymar aún tiene 5 ó 6 años de carrera muy buenos. Messi seguro que se quedaría para revivir los momentos mágicos que tuvieron juntos", ha explicado André Cury al respecto para el diario Sport.

Junto al PSG, la Juventus fue otro de los equipos que en 2020 se interesó por Rakitic, aunque el futbolista siempre apostó por volver al Sevilla FC. Cumplir su contato con el Barcelona (hasta 2021) y salir gratis, de lo contrario, era su alternativa de no llegar a un acuerdo el conjunto azulgrana con los de Nervión.

Finalmente las partes tendieron hasta el acuerdo empujadas, también, por la situación económica derivada de la pandemia. "Todo el mundo deseaba que pasara, pero yo a mi mujer siempre le digo que, de alguna manera, estoy encantado con el año. Primero, porque hemos vuelto a Sevilla; segundo, porque sin el covid quizá no hubiera sido posible mi salida de Barcelona. Y como a mí me gusta quedarme con lo positivo, me quedo con eso: hemos vuelto a casa, porque para mí y mi familia volver a Sevilla es volver a casa", dijo Rakitic en una entrevista reciente.