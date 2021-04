Papu Gómez: ?Son tres muy importantes?

Vigo, 12 abr (EFE).- El argentino Alejandro Darío ?Papu? Gómez, autor del gol de la victoria del Sevilla ante el Celta de Vigo (3-4), destacó la importancia de sumar los tres puntos en Balaídos pero dijo que es ?muy pronto? para hablar de candidatura al título de Liga.



?Ahora es muy pronto para hablar de eso -pelear LaLiga-. Eso lo dirán los últimos partidos, lo más importante es la mentalidad del equipo y seguir mirando para arriba?, comentó a GolTV el centrocampista, quien confesó que el tempranero gol de Kounde les afectó.



?No jugamos bien a partir de ese gol, el Celta levantó la presión y se puso con el 2-1. Pero el equipo fue capaz de reponerse de todas las adversidades y son tres puntos muy importantes?, insistió el ex jugador del Atalanta, que confesó que ahora se encuentra ?muchísimo mejor? que cuando llegó porque ?he tenido más semanas para entrenar con los compañeros?.