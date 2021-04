¿El Sevilla y LaLiga? La afición la echa al suelo.

Mucho se está hablando en la calle sobre las posibilidades, reales o no, de que el Sevilla FC pueda luchar por el título de Liga en estas últimas jornadas del campeonato. Como bien decía Suso hace unos días, no hay duda de que ése no es el objetivo del equipo pero que no renunciarían a nada en caso de que se presente la oportunidad.

Y esa oportunidad pasa esta noche por Balaídos. Si pierde, poco hay que hacer. Los de Lopetegui se quedarían a nueve puntos del Atlético de Madrid, a ocho del Real Madrid y siete del FC Barcelona, pero de ganar, además de meterle 14 puntos al quinto, se situaría a seis del líder, a cinco de los blancos y a cuatro de los azulgranas. Igualmente complicado, pero también ilusionante.

Así, en ESTADIO Deportivo lanzamos ayer la 'Encuesta Helvetia' sobre este asunto. ¿Ves aún al Sevila con opciones de luchar por LaLiga? Y la afición está dividida. Tanto es así que el 52% es optimista y cree que, de ganar esta noche, el Sevilla aumentaría muchísimo sus opciones de poder luchar las últimas jornadas por algo más que la cuarta plaza. Por el contrario, un 48% no ve opción alguna de que los de Lopetegui luchen por el título.

Sea como fuere, todo dependerá de lo que suceda esta noche en Vigo. El objetivo prioritario es cerrar la cuarta plaza, si luego se puede luchar por algo más...