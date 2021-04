Ziyech vuelve a la órbita del Sevilla con la 'ayuda' de Koundé

Aunque a la sombra de los alemanes Kai Havertz y Timo Werner, Hakim Ziyech llegaba este verano como una estrella al Chelsea para renovar a un grande venido a menos en los últimos años y que ayer lograba en el Sánchez Pizjuán su clasificación para las semifinales de la Champions después de siete años sin conseguirlo.

El club londinense pagó 40 millones por su traspaso, pero el internacional marroquí nunca ha tenido el protagonismo que se esperaba de él ni ha contado con la continuidad necesaria para demostrar su valía. Un gol en la Premier League, en la que aún no ha alcanzado los 1000 minutos de juego, y tres más en el resto de competiciones, en las que ha tenido algo más de protagonismo, son sus números. Muy lejos de los que ofreció en el Ajax en temporadas anteriores.

Además, desde que Tuchel suplió a Frank Lampard, su participación ha ido a menos y no ha tenido ni un minuto en cinco de los encuentros disputados desde el mes de enero; y sólo cuatro minutos en el partido de ayer contra el Oporto.

Y eso ha hecho que la prensa londinense le sitúe en la rampa de salida el próximo verano. Según señala Daily Mail, el Chelsea quiere entrar en la puja por Jules Koundé y su mejor braza es ofrecer a Ziyech en la operación.

El hecho de que el jugador marroquí fuera, junto a Steven Bergwijn, el principal objetivo sevillista en 2019 para suplir a Pablo Sarabia, y que Monchi ya lo quisiera antes para la Roma respaldaría esta propuesta. Y la presencia de tres compatriotas -cuatro contando a Idrissi- también ayuda.

Pero Ziyech rechazó entonces venir al Sevilla, como él mismo admitió en una entrevista concedida en Holanda. "El Sevilla FC era un buen club (para ir), pero su director técnico (Monchi) ya quiso llevarme a la AS Roma un año antes. Entonces, todo iba bien, parecía perfecto... hasta que ya no supe más de él. De repente, volvió y me dijo que tenía que ir a su nuevo club. Pero, mira, las cosas no son así. No me dejaré manejar", afirmó entonces.

Y, además, Monchi no es muy dado a mezclar operaciones y a meter jugadores en los traspasos. Aunque, como Ziyech, éste sea un viejo deseo que se podría poner por fin a tiro.