Carlos Fernández, rotundo: "Mi etapa en el Sevilla FC es pasado"

"Mi etapa en el Sevilla FC ya terminó; es pasado a nivel profesional. Estoy centrado al 200% en la Real Sociedad. Como persona, soy sevillista, mi familia también es sevillista, y así será siempre". Asñi de rotundo se expresaba Carlos Fernández este jueves en una entrevista con Canal Sur Radio con ocasión del enfrentamiento entre sus dos últimos equipos este domingo (14:00 horas), última oportunidad, casi utópica por la diferencia de 14 puntos, de que los donostiarras puedan optar a la cuarta plaza, propiedad nervionense.

"El Sevilla tiene un potencial tremendo para conseguirlo todo. Es un equipo que está luchando por lo máximo, y así lo demuestran sus números", añadía el guzmareño, que prefiere no mirar atrás, sino hacia adelante: "Sinceramente, la falta o no de oportunidad que tuve no es algo que tenga en mi cabeza. Es fútbol. Esa etapa del Sevilla es pasado. El Sevilla es una página del libro que está pasada, es anterior. Ahora sólo pienso en la Real Sociedad. Se pudo dar lo que quería, por lo que ahora tengo un reto muy bonito. Un proyecto ambicioso y largo. Por lo que pudo ser y no fue no sirve de nada lamentarse".

El artillero, que no está teniendo demasiadas oportunidades en San Sebastián, incluso sin Willian José, por el buen momento por el que atraviesa Isak, insistía en su derecho a no anclarse en lo que ya no tiene remedio: "Si soy sincero, no pienso en el porqué (de su ostracismo en Nervión). El fútbol es fútbol. En la etapa en Sevilla no participé mucho; me tocó aprender de otras facetas. No ganamos nada haciéndolo, ni siquiera yo. Cerré la etapa en Sevilla y nunca he pensado qué pudo ser y qué fue. Estoy centrado en intentar dar el mejor rendimiento a la Real Sociedad".