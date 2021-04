El vacile de Suso a Aleix y su 'magia' metiendo canastas... con los pies

Conocido es, porque los propios jugadores se encargan de subirlo, el buen rollo que existe en la plantilla del Sevilla FC en los entrenamientos. Es uno de los secretos de un plantel que se lleva a las mil maravillas.



Y si habitualmente los piques que suelen verse son de futvoley o de esa especie de tenis de mesa con los pies que alguna vez hemos visto, ahora también se pican metiendo canastas, pero no con las manos sino usando la misma arma con la que despliegan su talento sobre el césped.



Hoy, tal vez porque el tiempo aconseja taparse un poco, Suso y Aleix ha dispuesto su particular 'pique' en el gimnasio y el resultado, como poco, podría calificarse de espectacular. Atentos al mago de Cádiz. Nunca mejor dicho lo de que tiene un guante en sus botas...

No me busques que me encuentras señor AleixVidal??..



Que opinas @olitorres10 ? Tocada de carita ?? en Seville, Spain pic.twitter.com/5VGmXXJyEx