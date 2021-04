Martí, una de las 'víctimas' de 2007, y la lucha por LaLiga

José Luis Martí dejó en 2008 un Sevilla FC que peleaba por la Champions para intentar el ascenso a Primera con la Real Sociedad. El mallorquín no lograría aquel reto, pero dejó un buen sabor de boca en sus pocos meses como realista. Ahora, el extécnico del Leganés vivirá desde la 'barrera' el duelo del domingo, que podría decidir muchas cosas en LaLiga.

"Espero un Sevilla dinámico, activo e intenso en la faceta defensiva. Va a ser un partido parecido al de la ida, donde vimos un espectáculo con dos equipos que juegan al fútbol y en busca de la victoria", aseguraba en una entrevista al Diario Vasco, en la que admitió que ve al equipo de Lopetegui con opciones de luchar por el título.

El excentrocampista mallorquín fue partícipe de aquel campeonato que se le 'escapó' al Sevilla en Son Moix y, aunque pudo disfrutar de los cinco títulos en quince meses en aquellos soñados 2006 y 2007, se le quedó la espinita de aquella Liga que rozaron. "El Sevilla tiene opciones de llevarse la Liga, por tanto, va a dar ese paso para sumar los tres puntos. La Real va a seguir con su lucha de meterse en Europa. Son dos equipos que arriesgan pero que, a su vez, si pierden el balón intentan robar lo más rápido posible. ¿Si me sorprende el buen nivel del Sevilla? No, al Sevilla le hemos visto una evolución desde hace años y a la Real le hemos ido viendo. Es una evolución con cabeza, haciendo las cosas bien, no queriendo precipitarse. Espero que la Real siga en esa dinámica, intentando meterse en Europa cada año y optar a algún título europeo", destacaba.

El de Palma recordó aquellos cinco meses en los que estuvo cedido en San Sebastián antes de desvincularse definitivamente del equipo de Nervión para regresar a su tierra, donde acabaría retirándose en 2015. "Nos quedó ese mal sabor de boca por no conseguir el ascenso. En líneas generales, fue un gran paso, donde me encontré con un club y unas personas extraordinarias en todo momento", admitía.

Tal vez por ello se alegró mucho de que la Real levantara recientemente el título copero en La Cartuja. "¿Si me alegré? Sí, mucho. Aunque me hubiera hecho más feliz si Xabi Prieto hubiera podido levantar la Copa, pues ha sido uno de los jugadores que más ha marcado en la Real. Lo que está haciendo el club, los jugadores y el entrenador es para alabar. No solo ha sido el hecho de conseguir un título, sino la manera en la que lo ha conseguido, dando espectáculo, proponiendo un fútbol vistoso y arriesgado", destacaba.