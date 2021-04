Buenas noticias para Lopetegui antes de viajar a San Sebastián

El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva nervionense y lo ha hecho con una gran noticia para Lopetegui: Sergio Escudero ha superado la covid-19 y ha entrenado con sus compañeros, que sido objeto de bromas por parte del resto de la plantilla a modo de bienvenida.



El que no se ha visto en el comienzo del entrenamiento de hoy ha sido el central Sergi Gómez, que no ha saltado al césped con sus compañeros, así pues habrá que esperar a conocer la lista de convocados para saber si está o no disponible para la cita de mañana ante la Real Sociedad.