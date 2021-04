Luis Fabiano: "Estuve cerca de Barça y Milan, pero en el Sevilla viví siete años de alegrías"

Hace más de dos años que dejó el fútbol, aunque aún no ha oficializado su retirada y en los últimos tiempos hizo un amago de volver. Incluso hubo algún club que se interesó por él para jugar el Campeonato Paulista. Y eso que tiene 40 años. Se trata de 'O Fabuloso', de un Luis Fabiano que diez años después de su marcha aún se recuerdan sus goles en Sevilla.

Aquí, en el equipo de Nervión, alcanzó la cima. Con Juande Ramos al mando logró la mayoría de los títulos que tiene en sus vitrinas (2 Copas de la UEFA, una Copa del Rey, un Supercopa de Europa y otra de España). Con sus goles llegó a ser el '9' de Brasil en un Mundial, el de Suráfrica, e incluso a ganar una Copa Confederaciones, en la que fue elegido entre los tres mejores jugadores del torneo.

"En el Sevilla viví siete años llenos de goles, alegrías y satisfacciones. Teníamos un equipo muy fuerte e iniciamos una tradición ganadora que aún hoy sigue viva", afirma el gran delantero brasileño en una entrevista en grandhotelcalciomercato, donde reconoce los grandes equipos que le tentaron sin suerte tras sus éxitos en el Sevilla FC.

"En 2010 estuve muy cerca de la Serie A, pero al final los dos clubes no llegaron a un acuerdo ", indicaba O Fabuloso, que fue tentado por el entonces club más poderoso del Calcio, el Milan. Un pase que no fructificó. "Pero no me arrepiento, lo digo en serio. Creo que en mi carrera las cosas han ido como deberían. Por supuesto, estaba contento de que un club como el Milán quisiera contar conmigo, pero no fue posible y miré hacia adelante. La Roma también. Había habido algún contacto con mi agente; fue poco más que un tanteo, pero nunca llegó una oferta oficial", indica Luis Fabiano, cuyo nombre sonó en aquel tiempo bastante en un Real Madrid que sólo tenía a Van Nistelrooy en punta.

"También hubo algo con el Real Madrid. Pero para ser sincero, estaba mucho más cerca de Barcelona. Habían intentado comprarme tanto en el Sao Paulo como en el Sevilla FC", indica el brasileño, quien narra cómo fue su idilio con Monchi y con el club de Nervión. "El Sevilla me había seguido desde que estaba en el Sao Paulo. Luego, lo intentaron de nuevo unos años después, cuando yo estaba en el Oporto (...) La oferta era buena y no tardaron en atraparme", asegura el exdelantero sevillista, al que el primer año le costó mucho adaptarse y empezar a marcar goles, pero al que desde Eindhoven se hizo imparable. Hoy es un mito del sevillismo.