Rakitic pasa lista: LaLiga, Koundé, Monchi, Lopetegui...

Ivan Rakitic está finalizando su primera temporada en su segunda etapa en Nervión. Todos los focos estaban puestos esta temporada en su llegada, en cuál sería su rol dentro del equipo de Lopetegui y cómo sería su rendimiento. Lo cierto es que todos esperaban más de Rakitic, que ha enlazado buenas actuaciones con otros muy discretas, algo que él mismo reconoce. "Seguramente haya tenido mejores años. Aunque conozca al Sevilla, es diferente volver. En el Barça se ve muy diferente. Estoy en el mejor momento desde mi vuelta, la confianza con los compañeros ha ido cada vez a más. Me encuentro contento, ayudando al equipo y de esta manera, todavía mejor", ha dicho el croata en una entrevista con DjMaRiiO.

En su charla con el famoso 'youtuber', el centrocampista del Sevilla FC ha repasado la actualidad en nervionense, desde la lucha por LaLiga hasta su relación con Monchi, Lopetegui o incluso la posible salida de Koundé y la filosofía vendedora del club, ante lo que se muestra lógicamente comprensivo: "Eso es así, no va a cambiarlo nadie. Es lo que identifica al Sevilla. Se ha visto esta temporada que después de muchos años sin grandes cambios se ha dado ese paso. Luego hay que pensar en los chavales, un chico como Koundé, con la edad que tiene, si le viene una oferta de uno de los clubes más grandes del mundo... Hay que entender al chaval y su situación. Ya no es entrar en si se paga tanto, cláusula o lo que sea sino que hay que entender su situación. Lo que sí confío al máximo es que vamos a tener un equipo espectacular de nuevo".

En cuanto a esa posible lucha por LaLiga, Rakitic se mostró realista: "Lo que pienso es que no debemos ponernos más presión de la que ya tenemos. Lo que queremos es ganar todos los partidos pero no pensar en lo que puede pasar en cinco o seis semanas. Intentamos disfrutar cada momento".

Su relación con Monchi: "En mi boda me levanté para dedicar unas palabras a los invitados y a la única persona que me dirigí directamente fue a él. Ya puedes imaginar lo que significa. Es mi jefe pero yo no lo veo como eso, lo veo mucho más que mi amigo. Es parte de mi familia, parte de mi vida. Todos los pasos que he dado han sido con él y la relación de esos seis años en Barcelona nunca perdimos el contacto. Le tengo muchísimo cariño, es mi familia".

Y Lopetegui: "Lopetegui vive por el fútbol, está ahí 24 horas. Llega a su casa y sigue pensando lo que debe hacer el equipo. Le gusta trabajar todos los detalles, el cuerpo técnico vive su idea y lo transmite de forma increíble. Vive cada situación con mucha importancia y eso es fruto de lo que estamos haciendo. Luego el vestuario que me encuentro es espectacular. Pocas veces, y eso se nota viéndonos, he tenido un vestuario tan unido. Personas muy humildes. A veces al míster después de la victoria le sacamos una pequeña sonrisa. Medio escondida pero ahí está".