Oliver: ¿El título? En la vida no puedes tener límites"

"¿Luchar por el título? En el fútbol y en la vida no puedes tener límites. Estamos en cuarto lugar, tenemos tres equipos por delante y queremos ser mejores que ellos. Conocemos su potencial. Será muy difícil que pierdan tantos puntos y poder ganar todos los partidos, pero es nuestro trabajo. Es entrenar a diario, jugar y ganar. Al final de la temporada, haremos los cálculos. Es muy difícil, pero por qué no. El fútbol es impredecible y suceden cosas mágicas". Oliver Torres, en una entrevista para el blog del periodista Rémi Martins, se muestra así de ambicioso, analiza cómo está siendo la temporada, el estilo de un Sevilla que gana títulos y planta cara a los poderosos, su situación en el plantel o la relación que tiene con Lopetegui desde que estaba en las categorías inferiores de la selección española.

"Creo que si le quitas la camiseta a cada uno de nuestros jugadores reconocerías perfectamente a los que pertenecen al Sevilla FC. El club siempre tiene la misma filosofía. Siempre busca la portería de la misma manera e intenta defender mucho desde arriba. Las ideas del entrenador fueron muy bien adoptadas por los jugadores y el grupo", destaca el extremeño, que se identifica con este estilo del que puede presumir el Sevilla y advierte que irán a por LaLiga en un campeonato que ha sido muy duro para ellos: "Al principio casi no tuvimos días de vacaciones porque jugamos la final de la Europa League y de la Supercopa. Entrenamos diez días y luego comenzamos con dos partidos aplazados. Iba a ser y es una temporada muy difícil tanto física como mentalmente, pero como dices, estamos donde queremos estar, en los puestos de la Champions".

Si el pasado año fue el de su llegada y su presencia en el once fue intermitente, este año, aún teniendo más competencia en las diferentes posiciones en las que puede jugar, se ha ganado un puesto, ha sido titular en muchos partidos y una pieza importante en la gran campaña del equipo nervionense. "Al principio supe que contratar a Ivan Rakitic me iba a restar minutos. También sé que esta competencia me hace mejor. Tengo que tener la mejor versión de mí mismo para el grupo. Soy un jugador mucho mejor que en temporadas anteriores", indicaba el de Navalmoral de la Mata, que aún aspira a más: "El siguiente paso es mejorar el nivel de las estadísticas porque en el fútbol es muy importante. Estoy tranquilo porque sé que estoy en el camino correcto y que trabajo bien. Sé que las cosas sucederán de forma natural. Sé que en poco tiempo lograré mis metas".

Lo que sí tiene claro Oliver es a que se debe la fortaleza y la regularidad que ofrece el plantel. La fuerza le viene del grupo, de un equipo que está muy unido, pero a su vez se esfuerza por mejorar. "Cuando marcas parece que es cosa sólo de los delanteros y al defender se mira sólo a los defensores. El trabajo lo realiza todo el equipo. Bono está teniendo una gran temporada. Sería muy bueno para él, por el trabajo que hace, poder ganar el Zamora. Intentaremos conceder el menor número de goles posible. Bono es fuerte porque tenemos otros dos porteros que nunca juegan en LaLiga pero se entrenan mucho. Creo que es uno de los puntos fuertes de nuestro grupo. Siempre estamos compitiendo entre nosotros y eso nos hace mejores a cada uno de nosotros", advertía.

Muy importante en todo esto y también en su carrera es Julen Lopetegui, el técnico que lo pidió, como ya había hecho antes en el Oporto. "Lo que más me gusta es que el míster me conoce a la perfección. Cuando me mira a la cara, sabe si estoy bien o si estoy molesto por no jugar. Sus ideas y mi forma de ver el fútbol son muy parecidas. Saca la mejor versión de mí. Si me equivoco, sabe decírmelo, y me da confianza para poder mejorar. Esto ya viene de la etapa de la selección española, del Oporto y ahora aquí en Sevilla. Estás muy feliz cuando un entrenador cuenta contigo, cuando tiene un proyecto. Estoy muy feliz y sobre todo cuando hemos conseguido hacer grandes cosas. Todavía quedan cosas por hacer en Sevilla", concluía.