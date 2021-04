Un ex del Sevilla muestra su rechazo público a la Superliga

El Leeds United desplegó ayer una pancarta en su grada con motivo del partido de ante el Liverpool en contra de la Superliga europea con el mensaje: "Ganatelo en el campo. El fútbol es de los aficionados".

No fue el único acto que realizó aprovechando que su rival era uno de los 12 fundadores de la Superliga. En los prolegómenos del partido, una avioneta sobrevoló Elland Road con el mensaje "Di no a la Superliga" y varios aficionados esperaron al Liverpool en los alrededores del campo para realizar cánticos en contra de la competición.

Pero también hubo protestas de jugadores y directivos del Leeds United y entre ellos se encontraba un ex del Sevilla. Víctor Orta, ahora director deportivo del Leeds United. El vallaisoletano posó con nuna camiseta en la que podía leese: 'Football is for the fans' (El fútbol es para los aficionados).

El ex mano derecha de Monchi explicó en Cope su rechazo a la Superliga europea. "Siento el fútbol de una manera que no es la Superliga. Me expresé con mi junta directiva. Expresé mi oposición y este juego es lo que es por ser impredecible. Si perdemos eso sería un juego peor. Sería todo de una manera muy diferente. Mira que tenemos uno dueños norteamericanos, pero no perdemos esa esencia y por eso me encuentro en contra", aseguraba.