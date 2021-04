Monchi: "Me ilusiona más hacer feliz a la afición del Sevilla que los ingresos de la Champions"

Una de las reacciones más viscerales contra la fracasada Superliga fue la de Monchi, quien no dudó en mostrar con exaltación su orgullo por la postura que el Sevilla FC tomó en el que ha sido el principal tema de debate de la última semana. No era la primera vez que el de San Fernando muestra la importancia que tiene el aficionado en el fútbol y ha resaltado en muchísimas ocasiones que el principal motivo de desgaste de su cargo en el club nervionense es que primero es hincha incondicional y, luego ya, directivo.

El director general deportivo del Sevilla FC ha participado en un foro digital de la Cámara de Comercio y, a preguntas de varios de los asistentes, ha insistido en esta opinión y en su forma de entender este deporte: "El fútbol es pasión y es de los aficionados, porque es lo que hemos vivido siempre. Lógicamente ha habido una evolución y ahora la mayoría de clubes son sociedades anónimas. Pero perder de vista que aquí hay un cliente fundamental que es el aficionado, nos llevaría al fracaso".

"No podemos darle la espalda a lo que mueve al fútbol, que es la pasión. Yo soy más sevillista que director deportivo y no sé si eso es una ventaja o un inconveniente. Si yo me emociono después de ganarle a la Real Sociedad no es por pensar que vamos a ingresar más por la Champions, sino porque sé que vamos a hacer feliz a la gente. Ese es nuestro leitmotiv", aseguró

Para que la alegría sea completa, falta ver las gradas del Sánchez-Pizjuán a rebosar. En este sentido, el dirigente del Sevilla FC se mostró optimista sobre la vuelta del público a los estadios: "Hay cierta información que habla de que posiblemente pueda haber algo de público en los dos últimos partidos de LaLiga. Esperemos que los contagios de esta cuarta ola no suban más y la situación se pueda estabilizar".

"El fútbol sin aficionados pierde su esencia. También es verdad que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el profesional ha sabido reinventarse y competir de la misma forma sin público, algo de lo que todos dudábamos al principio", ha añadido.

Monchi relató cómo han afrontado la pandemia de Covid-19 el Sevilla FC, en particular, y el fútbol, en general: "Hay que reinventarse y buscar fórmulas que antes no existían o no pensabas que necesitaras. Cuando las cosas vienen mal hay dos caminos: agachar la cabeza y sentirse como una víctima, o bien buscar soluciones".

"Yo me quedé muy bloqueado porque, siendo el director general deportivo, estás en medio de todo lo que rodea al equipo. Levantamos la cabeza para buscar soluciones, porque la vida no es un camino de rosas. Hemos tenido momentos muy complicados, pero el duelo no puede durar toda la vida. Hay que intentar las cosas y no quedarnos con la duda", ha puntualizado sobre su experiencia personal en estos complicadísimos meses.