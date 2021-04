Lopetegui: "¿LaLiga? ¿Qué más da que lo diga, si ya lo decís vosotros?

"¿Qué más da que lo diga yo, si ya lo decís vosotros? Lo que tenemos por delante son cinco partidos preciosos, pero el único que nos interesa es el del Athletic. Siento ser así de pesado, pero es lo que nos ha funcionado hasta ahora. Vamos a preparar bien el próximo partido. Cuando quieres montar en dos bicicletas a la vez, te caes. Que la gente esté ilusionada es fantástico; trabajamos para que estén contentos y satisfechos con su equipo", argumentaba este lunes Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde siguió eludiendo el pronunciamiento sobre el nuevo objetivo blanquirrojo: "Que los jugadores tengan esa ilusión y ambición lo veo fantástico también. Lo que quiero transmitir es que ningún titular ni ningún periodista nos van a llevar a ganar un partido, sino el trabajo en el campo. Y lo que me transmiten con sus hechos es que son un equipo humilde, trabajador, solidario y ambicioso".

Con todo, el preparador vasco tampoco quería restar trascendencia al papel de los nervionenses, aunque justifica su postura cautelosa: "No puedo poner puertas al campo. Con los jugadores verbalizo todo, pero no utilizo la prensa para eso. Ellos saben perfectamente lo que pienso. Cada futbolista lo dirá de una manera, pero seguro que todos tenemos la motivación, la ilusión y la ambición de ganar el siguiente partido. Si lo logramos, seguiremos hablando. Entiendo que los periodistas perseguís un titular, que es vuestro éxito, pero yo, que soy más ambicioso que nadie, busco lo que mejor le venga a mi equipo. Una parte muy importante de mi trabajo es ser capaz de generar el mensaje concreto que quiero para mi equipo. Y otra muy concreta es cómo contesto en cada momento; es mi obligación cuidar eso, aunque por supuesto que a veces me he confundido. Una rueda de prensa es una obligación, porque tienes que dar la cara ante la prensa y la afición, pero siempre con un ojo abierto. Debes ser consecuente con tus futbolistas, con tus objetivos. Me volveré a equivocar muchas veces, pero no es un asunto de Estado. Lo considero una parte de mi responsabilidad. Hay mensajes que, si no a ganar, si te pueden ayudar a no hacerlo".

DISFRUTAR DE LOS ÉXITOS

"La verdad es que, después de un partido, siempre hay alegría y satisfacción por conseguir el objetivo. Tenemos las ganas y la ambición de seguir en los cinco partidos que quedan, empezando por el Athletic, mejorando la clasificación. Esa intención no nos la va a quitar nadie"

"En esta profesión, disfrutar es algo relativo. Cada uno lo hace a su manera. Con un partido a la semana, tienes algo más de tiempo de analizar y disfrutar, pero todo va muy rápido. Prácticamente no tienes tiempo de disfrutar o lamentar, sino sólo de trepar a lo siguiente. Yo siento alivio por haber ganado el partido, pero ya pensamos en el siguiente. Es algo que tenemos que aceptar los entrenadores. Cuando te dicen que debes pararte a disfrutar, yo creo que no. Esta profesión es muy intensa, y entrenar a un equipo de elite como el Sevilla FC te obliga a la exigencia continua"



ESTADÍSTICAS

"No es que me gusten o no; los números son números, pero sólo valen al final de las temporadas. Ahora sí podemos decir que estamos clasificados para la Champions, un éxito, porque el equipo nunca lo había conseguido dos años seguidos vía Liga. Pero siempre son mejorables. Me quedo con las sensaciones positivas que me transmite el equipo. La única realidad es el siguiente partido"



RIZAR EL RIZO EN UN AÑO DIFÍCIL

"Ganar es complicado, pero volver a conseguir objetivos es más complicado aún, Veníamos de una temporada en la que habíamos conseguido ganar la Europa League y clasificarnos para la Champions. Con cinco días de descanso y dos partidos menos, perdimos tres partidos y la foto de la clasificación no era buena. Teníamos que remar, trabajar, convencerles de que se podía. Lo han conseguido de manera contundente y exitosa. No es normal conseguir el objetivo con cinco jornadas de antelación. El mérito es suyo: trabajan muchísimo, tienen un gran corazón y creen muchísimo"

"Estoy absolutamente convencido de que lo positivo se consigue superando lo negativo, que siempre va a existir. Ser capaz de convivir con naturalidad con esos momentos, creyendo en lo que hacemos, fue fundamental. Cómo gestionamos los momentos complicados nos sirvió para crecer como equipo"

"Cuando estás en plena carrera, donde seguimos, no miras con detalle. Cuando terminemos, lo miraremos con frialdad y algo más de generosidad hacia nosotros. Tenemos ganas, ilusión y ambición por seguir ganando, haciendo bien las cosas. Estamos contentos y satisfechos, pero esta temporada no ha terminado. Quedan cinco partidos preciosos, pero durísimos. El primero, ante un Athletic que ha ganado ya a Real Madrid, Barcelona y Atlético"



RENOVACIÓN

"El Sevilla me ha dado mucho más que yo a él. Haberme brindado la posibilidad de ser el entrenador de un equipo grande como éste es de agradecer. Intento dar lo mejor, porque el Sevilla y Sevilla van a ser siempre muy importantes para mí y mi familia, que no son felices, sino lo siguiente, aquí. Para mí, eso es un punto más de motivación para seguir trabajando"

"¿Renovación? Ellos estaban convencidos y yo también. No hay mucho más que hablar al respecto. Fue todo muy rápido sencillo"

"La exigencia no tiene que venir de fuera, sino de cada uno cuando se levanta por la mañana; así, lo transmites al resto. El club, por historia, la tiene, y se palpa desde que lo pisas. Pero no es una persona física. Tratamos de transmitirlo unos a otros; nos retroalimentamos, queremos más, y eso es positivo"

"Ahí hay un matiz: la autoexigencia tiene el límite de dar todo lo que tienes. Si lo das, no te pueden exigir más. Decirlo y hacerlo. Uno quiere estar siempre cerca de ese límite, que es lo que te permite rendir en tu profesión"

SEGUIR CRECIENDO

"No marcándonos un objetivo concreto. Creo que hay que marcar una filosofía en el trabajo, en el consejo de administración. El éxito es la consecuencia de eso. El crecimiento puede ser diario e infinito. Hay que diferenciar el discurso, porque, si uno pone el objetivo antes de lo que tiene que hacer, se equivoca"

ATLÉTICO

"El Sevilla no tiene por qué fijarse en otro que no sea el Sevilla, que es suficientemente grande. Debe hacer las cosas con convencimiento. No hay que imitar a otros. Cada club tiene su idiosincrasia, sus razones y sus matices. Debemos mejorar, exigirnos mucho y seguir creciendo en todos los sentidos"

FÚTBOL NORMAL

"Estamos deseando. Vamos a tener que aprender a jugar con público (risas). El 10 de junio se cumplirá un año sin público por la pandemia. Ha sido un año difícil, pero, si nos dicen que el nivel de intensidad iba a ser igual, no lo creeríamos. Los equipos hemos sido capaces de abstraernos, consiguiendo que todos nos escuchemos mucho. Ese matiz no va a existir, pero bendito sea. Ojalá..."

"Sinceramente, sin ser autoridad en la materia, cuando ves que hay otros deportes y categorías con público, te preguntas por qué en el fútbol no. Con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Se me criticó bastante cuando dije en su día que había dos maneras distintas de entender la peligrosidad en dos torneos, y eso que nunca digo nada (risas). Ojalá sea pronto"



SUPERLIGA

"La Liga española es una Superliga, sin lugar a dudas. De las mejores del mundo. Está muy bonita, con mucha emoción y con una igualdad que no se vivía en muchos años"



MONCHI

"Las discusiones futbolísticas apasionadas siguen con él, porque los dos somos apasionados. Lo malo y lo raro sería que coincidiéramos al 100%. Tratamos siempre de que la decisión final sea buena para el Sevilla. Pero discusiones hay de sobra"

"Hemos jugado cada 3-4 días. La continuidad del trabajo es absoluta. Cambiaría enfermo por apasionado. Las horas no te duelen, pero sí a la familia. La mía me entiende y me acepta con esa tara para poder desarrollar mi profesión como la sentimos. No sé cuántas horas hecho, pero lo necesario para sacar brillo al día. Le metemos muchas horas, como todos los entrenadores"