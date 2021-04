Imbroda: "Espero que el Sevilla gane la Liga, ojalá".

Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, se ha referido a las opciones del Sevilla FC de Julen Lopetegui de ganar LaLiga en este final de temporada, al que restan cinco jornadas por disputarse. Una empresa complicada, como indican las matemáticas, pero totalmente posible.

"Espero que la gane el Sevilla. ¿Por qué no? Hay que destacar que la Liga está abierta. Hacía muchos años que no estaba abierta a cuatro equipos. Esto ha sido un monopolio del Madrid, del Barça... Luego se colaba alguno... Que falten pocas jornadas con todo tan abierto le da un plus a la Liga y eso nos hace vivirla más. Ojalá que nuestro representante andaluz la pueda ganar", afirmó Imbroda en Radio Sevilla.

Al margen de ello, Imbroda está especialmente centrado en la vuelta del público a los estadios. El Gobierno central pretende que los aficionados vuelvan para el final de campeonato, posiblemente para las últimas dos jornadas. Habrá que ver la evolución de la pandemia. Al respecto, Javier Imbroda mostró preocupación a la hora de organizar la entrada y salida de público de los campos, para lo que se tendrá que desarrollar un protocolo estricto y sensato. Otras comunidades, como el País Vasco, ya han dejado claro que no ven adecuado que esta temporada se abran los estadios por los datos sanitarios.

El Gobierno 'frena' el regreso del público a los estadios

El Gobierno aseguró que actuará de acuerdo a lo que dicten las autoridades técnicas y sanitarias para la vuelta del público a los partidos profesionales de fútbol y confirmó que en estos momentos trabaja para revisar cuestiones como alcanzar determinados niveles de vacunación y que pueda hacerse de forma segura.

Así lo explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, en la que afirmó que "el Gobierno actuará siempre en relación al tema del público en los eventos deportivos en relación con lo que se dicte por parte de las autoridades técnicas y sanitarias".

LaLiga estaba intentando el regreso para las dos últimas jornadas, coincidiendo con el final del Estado de Alarma, a partir del 9 de mayo, algo que ahora está en el aire.

"Ahora mismo no estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión pero sí de saber que se está trabajando en esos entornos revisando, igual que en materia deportiva en materia cultural de celebración de eventos masivos, todas estas cuestiones que estaban pendientes de que los niveles de vacunación llegaran a un determinado umbral para poder celebrar con una cierta seguridad actos con una presencia ya de un público con número superior al que se viene celebrando en estos meses de pandemia. Cuando la Comisión de Salud Pública y el ministerio así lo determinen se trasladará", señaló.

Montero manifestó que "el Gobierno siempre promueve las acciones en el marco de los protocolos y las discusiones técnicas que se producen en el seno de la Comisión de Salud Pública o del Consejo Interterritorial".

También insistió en que "los protocolos para la celebración de eventos masivos marcan criterios que las autoridades autonómicas tienen que velar" como "de distancia de seguridad, de la forma de acceso de las personas y una serie de variables".

El Gobierno expuso esta postura después de la publicación de informaciones sobre la posibilidad de que se permita el regreso del público a los partidos profesionales de fútbol en los últimas jornadas del campeonato el mes que viene.