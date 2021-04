Jordán y su futuro, la Selección, el 'Papu', Fernando, Koundé...

Además de analizar la temporada del Sevilla FC a nivel colectivo, Joan Jordán también ha repasado su aportación individual, su futuro en el club y la de otros compañeros en Radio Marca Sevilla. Para empezar, el catalán no se ve fuera de Nervión el próximo año. "Lo que tengo claro es que estoy muy a gusto aquí, el Sevilla es el club idóneo para crecer como jugador y persona, soy muy exigente y el Sevilla me ha dado la opción de poder seguir creciendo. El año pasado ya dije que esta temporada iba a dar un paso adelante, tengo la sensación de que el año que viene va a ser aún más importante, voy a ser más maduro y puedo dar un mejor rendimiento, mi sensación es que el año que viene a ser mejor que este".

La Selección española: "Trabajamos para cosas grandes y bonitas, la Selección es algo que está ahí, para mí es un objetivo real, sé que si sigo trabajando así me va a llegar, es difícil, soy realista porque hay una competencia brutal. Hasta el día de hoy no he ido y la próxima convocatoria es la de la Eurocopa. Lo primero es llevar al Sevilla a lo más alto y si luego llega la llamada, encantado".

La llegada del 'Papu' Gómez: "Igual que el Papu ha actuado ahí antes lo ha hecho Óliver, Óscar... Hemos jugado con ellos y han dado un gran nivel. El 'Papu' se ha tenido que adaptar a nuestro juego y a nuestro ritmo, cada vez se encuentra mejor y estamos encantados de tenerle. Cada partido pide una cosa distinta, tenemos un centro del campo de gran nivel con Óscar, Óliver, Gudelj, el Mudo... A veces miro el banquillo y me quedo alucinado porque tenemos jugadores de un nivel espectacular y muy alto".

Jugar con Fernando: "Es un jugador que me encanta, lo que está haciendo es muy difícil, ha dado un rendimiento inmediato y muy alto, este año casi más que el anterior en el que tuvo una lesión importante. Él se conoce mucho, escucha mucho a su cuerpo y sabe cuándo parar, es un privilegio jugar a su lado porque me lo hace mucho más fácil"

Si pagan la cláusula de Koundé no será una sorpresa: "Para nada, lo tengo clarísimo, tiene una mentalidad, una ambición y unas ganas de seguir creciendo espectaculares, tiene capacidad para ser el mejor central del mundo, si sigue con esa mentalidad y en su camino no se desvía de su objetivo, será el mejor central del mundo, no tengo dudas"

La próxima temporada: "Será un año ilusionante independientemente de lo que pase en verano, sobre todo espero que la afición pueda venir a vernos, el club se hizo fuerte en el mercado, llegaron ofertas importantes y no se vendió porque quiso seguir creciendo, veremos qué pasa en verano pero el Sevilla quiere seguir creciendo y lo va a hacer independientemente de lo que pase en verano".