Jordán: "Queremos hacer algo bonito, no sé qué será pero algo va a ser...". UESyndication.

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla FC, es el más fiel reflejo del vestuario nervionense y de un Sevilla que llega a las cinco últimas jornadas con la ilusión desbocada por hacer feliz a su afición. "Queremos hacer algo bonito, no sé qué será pero algo va a ser... el récord histórico de puntos, quedar terceros, no sé... Queremos llevar al Sevilla a lo más alto. Si perdemos el lunes afrontaremos el resto de partidos con la máxima ilusión pero pensar en cotas más altas ya sería muy complicado. Nos hemos ganado el derecho a tener ilusión por hacer algo bonito y que nos gusta mucho, pero lugeo hay que jugar los partidos", ha confesado el sevillista en Radio Marca Sevilla.

El catalán ha vuelto hoy a los entrenamientos tras ausentarse ayer por unas molestias que, como él mismo ha reconocido, arrastra desde hace un tiempo. "Arrastro unas molestias pero nada importante, como el partido es el lunes planificamos la semana sobre eso y no creo que haya ningún tipo de problema", ha explicado el mediocentro, que recordó la cantidad de partidos jugados: "En 10 meses hemos jugado cerca de 60 partidos, es una barbaridad, como mucho un jugador está acostumbrado a jugar 40 partidos o algo más, es una exigencia muy grande pero encantados de poder tenerla".

La temporada del Sevilla FC: "El equipo acabó con buena dinámica y empezó con buena dinámica pero hubo un tramo con dos o tres derrotas, donde teníamos dos partidos menos y te ves abajo en la tabla, es un momento complejo y difícil pero el equipo se repuso. La preparación física ha sido perfecta, estoy alucinando de lo bien que ha ido la temporada, en un año tan difícil y atípico, con diez o doce días de vacaciones y sin pretemporada porque teníamos la Supercopa, ha sido muy difícil pero creo que tenemos un mérito terrible".

El equipo con menos lesionado en la temporada: "El secreto va un poco en todos, desde la dirección deportiva que sabe a quién fichar, a jugadores que se cuidan y son profesionales, también va en el grupo, somos un grupo muy sano y profesional, hacemos mucho hincapié en la recuperación y la prevención. Y luego el servicio médico y los preparadores físicos que hacen un trabajo impresionante, me quito el sombrero, estamos encantados de poder tenerlos".

Cómo afronta el tramo final de Liga: "Es muy bonito vernos donde estamos, tenemos un partido ante el Madrid es verdad, pero es bonito verse ahí. Llegamos con muchas ganas de acabar bien y con ilusión. El objetivo principal era la Champions, ya el año pasado hicimos 70 puntos, los que tenemos ahora y quedan cinco jornadas. Tenemos que darle valor porque cuando te planteas un objetivo pocas veces lo cumples cinco jornadas antes".

La afición está ilusionada: "Que la afición se ilusione y que nosotros logremos eso nos encanta, trabajamos para eso. Durante el año se va hablando pero las cuentas se hacen al final, ahora quedan cinco partidos y siento que el partido más importante es el lunes, porque si el lunes no hacemos un buen partido y no ganamos todo se pone mucho más difícil".

Hay en el vestuario esa sensación de superioridad: "La sensación que tenemos nosotros es que si estamos al nivel que tenemos que estar somos un equipo con muchas opciones de ganar el partido independientemente de quien sea el rival. Pero si no estamos a nuestro nivel como en el partido ante el Celta, que fue muy alocado y no es lo que queremos, te pueden pasar por encima. Al final ganamos pero no nos gusta ese partido, tenemos mucha confianza en nuestro juego y si estamos como tenemos que estar sabemos que tenemos muchas opciones de ganar, pero si nos acomodamos cualquier rival te pasa por encima".