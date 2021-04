El Papu, en su mejor momento en el Sevilla, se moja en el debate sobre su posición ideal: "Todos lo sabemos"

Los grandes jugadores tienen el don de aparentar que no están para aparecer justo en el momento más indicado. Es lo que está sucediendo en el Sevilla FC con el Papu Gómez, mediático refuerzo invernal que después de un inicio brillante se fue apagando para reaparecer en este tramo final de temporada, sacando su mejor versión e iluminando la lucha del equipo nervionense por convertir en una cosa de cuatro la apasionante pelea por hacerse con el título de campeón de LaLiga.

El argentino, genio y figura fuera y dentro del campo (imperdible, su último vídeo viral), ha admitido que viene encontrándose cada vez mejor y se ha mojado sobre el abierto debate que existe sobre su posición ideal, ya que Julen Lopetegui le ha utilizado en todos los puestos de la segunda línea. "Cada partido es un mundo diferente, pero creo que en el partido contra el Granada encontré muchos espacios y jugué donde me gusta a mí. Conecté muy bien con Rakitic y Fernando, me junté mucho por la izquierda con Lucas (Ocampos) y Acuña... se vio esa versión más parecida a lo que venía siendo en Atalanta", ha reconocido en una entrevista concedida al programa 'Libre y Directo' de la SER.

"Al inicio, cuando yo apenas llego, se da la lesión de Ocampos y el míster necesitaba un recambio ahí. Yo jugaba por la banda, pero todos sabemos que mi posición es más interna, más llegando al gol. Ésa es una posición que me gusta más; pero sobre todas las cosas, era un problema físico. Cuando llegué venía de entrenar sólo un mes y medio", añadio sobre su posición ideal y sobre su adaptación al Sevilla FC.

"Como todo, siempre se necesita una adaptación. Venía de otra realidad, de otro país, de otro fútbol, de muchos años arraigado a una ciudad... No era fácil ni para mí, ni para mi familia; pero Sevilla es una ciudad encantadora, donde el clima ayuda mucho y los argentinos nos parecemos mucho a los españoles. Así, la adaptación se hace más fácil", destacó.

El Papu reconoce que su punto de inflexión parte de una decepción, que es la doble eliminación a manos de Barcelona y Borussia de Dortmund. El respiro en el apretado calendario fue esencial para poder ponerse al mismo nivel que sus compañeros: "Creo que fue cuando quedamos eliminados de la Champions y el equipo comenzó a trabajar con continuidad, ahí empecé a encontrarme mejor físicamente y a conocer mejor con mis compañeros. Antes se hacía difícil, porque al jugar miércoles y domingo, con viajes... no había tiempo de entrenamiento y yo, que no había llegado bien físicamente, me había cortado. Ésa fue la clave para mí".