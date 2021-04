Rakitic: "Sólo pensamos en el Athletic, es el partido más importante".

Podría haber elegido algunas de las temporadas en que ganó LaLiga o incluso en la que también levantó la Champions League con el FC Barcelona pero Ivan Rakitic vive y siente en sevillista, y por ello, de toda su carrera deportiva, el croata se queda con aquella inolvidable 13/14 con el Sevilla FC. "La temporada 13/14 fue la mejor de toda mi carrera. Me pasaron muchas cosas en esa temporada, a mí y a todo el equipo, y acabó de la manera de la que acabó. Es increíble. Son momentos que vas a recordar todo tu vida porque te han marcado. Yo tenía muy claro que después de irme ese año si había algún movimiento en España sería volver a casa. Quería ir al Barcelona a triunfar, a hacerlo de la mejor manera posible y a tener la opción de regresar al Sevilla", recordó el centrocampista en 'A balón parado' de SFC TV.

Y es que echando la vista atrás, el nervionense reconoció que todo ha sido como un cuento desde su primer aterrizaje en Sevilla: "Hubiese sido imposible imaginar todo lo que iba a vivir hasta hoy, ni en lo personal ni en lo futbolístico. Yo llegué aquí queriendo disfrutar de otro país y de otro fútbol, pero venía a ciegas. Todo lo que me ha pasado hasta ahora ha sido abrir un libro y leer un buen cuento".

Por eso mismo, la prioridad de Rakitic era regresar si algún día se daba la oportunidad, como él mismo dejó claro en sus conversaciones con Monchi el pasado verano: "Yo le dije a él muy claro que si existía la posibilidad y él la veía clara que me llamase, y ya con toda la confianza que tenemos íbamos a hablar de forma muy clara. Yo sabía que si me llamaba para decirme que me querían, todas las otras opciones se caían del tirón. Si me llamaba Monchi y me decía lo que yo quería escuchar, en mi mente ya estaba todo claro. Para mí volver al Sevilla era la máxima prioridad".

Sin embargo, el croata se ha encontrado a un Sevilla FC muy distinto del que se marchó en 2014: "El club ha crecido muchísimo, no tiene nada que ver con el que era cuando me fui ni cuando llegué, ni mucho menos. Ha crecido de una manera muy fuerte en decir que no es ganar por ganar, sino que tiene una ambición por decir que hay que ganar de una forma especial, que hay que luchar, de ahí el lema de nunca rendirse. Han dado pasos enormes y aún quedan algunos por dar y ojalá podamos llegar donde queremos llegar".

Con respecto al día a día, Rakitic disfruta cada entrenamiento y más aún con el ilusionante final de temporada que les espera en las últimas cinco jornadas de LaLiga: "Es muy bonito llegar cada mañana a la ciudad deportiva y ver las caras de los compañeros. La alegría se nota y eso es algo único. Lo más importante era el objetivo de la Liga de Campeones y ya lo tenemos. Ni nos vamos a relajar ni a hablar demasiado, ahora vamos a trabajar mucho más. Nos quedan cinco partidos y cada día, cada entrenamiento y cada partido es para disfrutar. La afición por supuesto puede soñar y presumir de su Sevilla FC, y nosotros, a lo nuestro. Sólo pensamos en el lunes, en el Athletic, un equipo muy competitivo y a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es el partido más importante. Queremos ganar el lunes".

Por último, el mediocentro nervionense destacó la unión del vestuario: "En este equipo hay muchísima calidad humana. Hablando con amigos siempre les digo que hay muy pocos equipos en Europa con una plantilla así. Tenemos una plantilla espectacular en fútbol y en personas. Hay un ambiente espectacular, disfrutamos muchísimo juntos y creo que de ahí viene toda la fuerza del grupo".