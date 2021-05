Sevilla-Athletic: el posible once de Lopetegui

El Sevilla FC de Lopetegui tendrá que esperar hasta este lunes para afrontar la primera de las cinco finales por LaLiga que le restan en este epílogo de temporada. Un encuentro que cerrará la jornada en el Sánchez-Pizjuán y para el que el técnico vasco pondrá toda la carne en el asador.

Con tres de sus hombres habituales apercibidos de sanción (Navas, Koundé y Acuña), está por ver que el preparador sevillista tira de rotaciones y prefiere reservar a alguno de ellos para la cita de la próxima jornada ante el Real Madrid. Algo que a priori se antoja poco probable, teniendo en cuenta la filosofía que Lopetegui ha seguido a lo largo de toda la temporada.

Muchas más dudas, sin embargo, presenta un Jules Koundé que este viernes no trabajó junto al grupo debido a unas molestias. En cualquier caso, de llegar para la cita, apunta a titular. Por lo demás, no se esperan sorpresas. Aquí el posible once de Lopetegui para el Sevilla FC-Athletic Club.