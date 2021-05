Lopetegui: el Athletic, LaLiga, la "ilusión" del vestuario, las cinco 'finales'...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, ha atendido a los medios este domingo en sala de prensa con motivo del partido de LaLiga que cerrará la jornada 34 ante el Athletic Club. Una cita en la que sumar los tres puntos en el Sánchez-Pizjuán se antoja vital para poder seguir soñando con luchar LaLiga a los tres grandes. "No nos está costando, lo único que estamos haciendo es focalizar el siguiente objetivo, que es el Athletic. No cambia absolutamente nada; tenemos la ilusión de ganar a un rival tremendamente difícil. Con un equipo muy bueno y un gran entrenador; una mezcla de jugadores de talento, jóvenes, con otros veteranos. Internacionales absolutos con España. Sabemos de la dificultad y estamos focalizándolo como habitualmente lo hacemos", ha dicho el preparador del Sevilla FC.

Sobre el sentir del vestuario blanquirrojo, ilusionado por la gesta que se le avecina en estas cinco 'finales', ha indicado: "Lo calificaría con la palabra ilusión, muchísima ilusión por afrontar el partido que tenemos delante y este tramo de la temporada. Ilusión es la palabra que predomina en el vestuario".

Al margen de ello, Lopetegui se refirió también a los problemas físicos de Koundé y de algún jugador más, asegurando que tendrán que "esperar" al lunes para tomar "la decisión final" de cara a su convocatoria.





Lopetegui: vuelta del público, el final de liga€

La ausencia de público en los estadios: "No soy ningún especialista en la materia, pero la lógica y la sensatez, cuando ves que en otras circunstancias se abre la posibilidad de que haya público, me lleva a pensar que con las medidas de seguridad pertinentes por qué no también en el fútbol. Con la sensatez, siguiendo lo que digan los científicos no los políticos. Pero sí que el criterio sea unificado, no entiendo una diferenciación de actividades cuando el problema es común"

Cinco 'finales': "No tengo la bola de cristal, no llego a tanto. Te puedo hablar de la dificultad que va a entrañar cada partido. Todos los equipos se están jugando algo: por arriba, por abajo, la lucha por Europa€. Tengo la seguridad de que la dificultad va a ser máxima para todos".

Tres apercibidos en la zaga: "Lo afrontaremos con normalidad, como siempre hacemos. Pensamos en el siguiente partido, que es el Athletic. No existe ningún partido más".

El Athletic: "Es un equipo buenísimo en todos los sentidos. Tremendamente físico, con un juego colectivo bastante claro y bastante definido en lo que quieren. Con un entrenador con una personalidad muy concreta. No se nos olvida que hay internacionales con posibilidad de ser titulares en la selección española, lo que habla de su nivel. Y gente joven con futuro; un gran equipo".

El estado físico de la plantilla del Sevilla FC: "Recordando siempre que somos el equipo que más partidos ha jugado, tras el Granada, de la liga española, pero con la continuidad de la temporada pasada. Creo que el equipo está en buenas condiciones, estamos en el tramo de la temporada igualado con el resto de equipos tras toda la temporada jugando cada tres o cuatro días. Ahora tiene que primar la ilusión por encima del físico. Estoy tremendamente orgulloso y feliz de dirigir a este grupo, la mentalidad de este equipo es uno de sus grandes activos. Nos centramos exclusivamente en el Athletic, mañana".

La afición: "Lo que me pide la gente en la calle es que está ilusionada y feliz con su equipo. Es lo que sentimos y lo que tratamos de transmitir: ilusión, motivación, ganas de afrontar este siguiente partido, que es el Athletic. Para mí no hay otro ahora mismo".