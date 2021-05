Iturralde, sobre el penalti del Mallorca-Sevilla: "Fue un error, no hay dudas; lo ves en televisión y es penalti claro"

En Nervión están metidos de lleno en la polémica del posible penalti por mano de Balenziaga en el área durante el Sevilla FC-Athletic del pasado lunes. Un partido en el que los de Lopetegui acabaron perdiendo por 0-1 y vieron cómo se les esfumaba el sueño de seguir luchando por LaLiga con los tres grandes del campeonato.

Una jugada que a gran parte del sevillismo trajo a la memoria a Iturralde y su famoso penalti no pitado durante el Mallorca-Sevilla FC de la penúltima jornada de la 06/07. Un error garrafal que el árbitro reconoció años después y que ahora, casualmente, vuelve a recordar #Vamos de Movistar en sus redes sociales, como teaser de 'Los Otros Árbitros', el cual se emitirá el jueves a las 22:00 horas.

"Aquí estoy viéndolo, qué fácil sería arbitrar así, con el ipad. El famoso partido Mallorca-Sevilla, que parece que me va a perseguir. No me va a perseguir; al final es un error. Lo ves en la televisión que es un penalti claro, no hay dudas. Pero en el campo, cuando estás arbitrando, sabes que no fallas, porque pitas lo que ves. Yo aquí no veo eso, no aprecio que sea penalti", explica Iturralde en el vídeo, al mismo tiempo que reconoce su error ante el Sevilla FC. Una decisión que bien podría haber cambiado el devenir de LaLiga esa temporada, habiendo posibilitado que el Sevilla FC tuviera otro título liguero en sus vitrinas.

En unos años, quizá, Gil Manzano también acaba protagonizando algún documental y reconoce públicamente algo similar a lo que hoy día hace Iturralde. El tiempo dira...