Jordán: el final de liga, la derrota ante el Athletic, el Madrid, la selección...

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla FC, ha analizado al actualidad blanquirroja y este final de LaLiga para los medos oficiales del club, donde se ha referido, lógicamente, a la derrota del pasado lunes frente al Athletic Club y al estado de ánimo de sus compañeros de cara a las cuatro últimas jornadas del campeonato: "La semana va bien. Creo que nos hemos levantado de la derrota del otro día que fue muy dolorosa, porque teníamos ilusión en hacer algo bonito. Quedan cuatro partidos muy importantes, sabemos que lo del fin de semana es clave para nosotros y que tenemos opciones de hacer cosas grandes y vamos a por ello".

Pese a que el difícil sueño de luchar por LaLiga se haya esfumado ya prácticamente tras el pinchazo de la pasada jornada, el catalán dejó claro que todo el equipo sigue enfocado en lo que resta: "Hemos entrenado muy bien, con intensidad alta y eso es de alabar. Tenemos un tute muy importante, quedan 15 días y la gente no decae. Eso es muy importante porque el nivel competitivo de la plantilla no baja. Si nos dejáramos ir inconscientemente sería peor para todos, pero el equipo está muy enchufado y para nada se va a dejar ir".

En lo personal, también se refirió a las molestias que arrastra desde el partido contra el Levante, las cuales le han impedido ser titular en las dos últimas jornadas: "Estoy muy bien, es verdad que llevo un par de semanas arrastrando molestias y soy muy perfeccionista. Cuando no lo controlo todo estoy algo más irritable y seguro que mi mujer está un poco harta de mí. Por lo demás estoy muy bien, limando esas molestias que me van a permitir terminar la temporada a un gran nivel y contento por cómo ha ido la temporada, que ha sido espectacular, clasificarse para la Champions a falta de cinco jornadas es algo increíble, peleando en la Champions y en la Copa. Pero esto no ha acabado y vamos a por esos cuatro partidos".

Durante su extensa entrevista con los medios oficiales del Sevilla FC, Jordán también se refirió a otros asuntos:

- El estado de ánimo de la plantilla: "La derrota la hemos digerido de la mejor manera, pero fue un golpe. Nos hizo mucho daño porque estábamos ahí por méritos propios. Hicimos 60 ó 70 minutos bastante buenos, pudiendo hacer goles claros, pero los últimos 15 minutos hubo más corazón que fútbol, nos abrimos y ellos tuvieron más espacios. No nos valía el empate y quizás pecamos de desorden. El gol nos hizo mucho daño, al día siguiente descansamos y pudimos reflexionar y ayer le dimos una vuelta de tuerca a nivel mental, preparándonos para el siguiente reto".

- El carácter ganador de este Sevilla FC: "Con alguna excepción seguro, pero lo hemos demostrado en estas dos temporadas. Con Monchi, con Lopetegui y con un gran grupo. Cuando hemos tenido un varapalo, siempre nos hemos levantado. No hay otra cosa que seguir y seguir. No nos vamos a rendir y tenemos una motivación muy alta porque nos jugamos cosas muy importantes. El único mensaje que mandaría es que vamos a ir a muerte para ganar el domingo".

- Las cuatro jornadas que restan: "No soy de hacer cuentas porque luego siempre salen mal. Tenemos nuestro gen competitivo que no nos lo pueden quitar. No me gusta hacer cuentas pero ojalá ganemos los cuatro partidos. Sería muy bonito y ojalá nos diera para quedar lo más arriba posible. Tenemos retos que están ahí y son bonitos. La Supercopa de España, meternos en el top 3 de LaLiga que siempre están los mismos, el récord de puntos... Son alicientes muy bonitos y estoy convencido de que el equipo va a ir a muerte".

- El Real Madrid: "No creo en las estadísticas. Me gusta analizar las cosas y recuerdo el año pasado que jugamos muy bien en el Bernabéu. Nos anularon un gol y perdimos, pero tuvimos opciones. Va a depender de lo que seamos capaces de ofrecer. Va a ser importante dar un paso adelante y pensar que podemos ganar a cualquiera a nuestro máximo nivel. Este partido lo requiere y vamos a tener que rozarlo para optar a la victoria. La semana está siendo muy buena y nos vemos preparados para el domingo". Además, se refirió al partido de la primera vuelta: "Recuerdo que no pasaron muchas cosas. Llegábamos con fuerza y parecía que lo teníamos dominado y ellos no generaban mucho. Al final te meten el gol y se acaba. Te quedas con un sabor agridulce y es un tipo de partido que no queremos que pase. Queremos que pasen cosas, apretar arriba y generar ocasiones. Queremos ser protagonistas".

- Los objetivos futuros: "Queremos ir a lo máximo. El club tiene una exigencia tremenda y veremos donde llegamos. El proyecto en dos años ha crecido mucho, hemos ganado cosas y hemos generado mucha ilusión. Estar peleando por el título a falta de cinco jornadas es para estar orgullosos. Hemos dado un paso adelante y no sé si será este año, pero vamos a intentarlo. Si no, como le leí a Monchi, creo que hemos llegado para quedarnos. El club quiere seguir creciendo, da pasos muy firmes y ojalá podamos seguir ahí metidos".

- El secreto para aguantar el ritmo: "El secreto está primero en la dirección deportiva. En cómo sean los jugadores a nivel personal y profesional. Se ha acertado en los fichajes y luego hay una parte muy importante de preparadores físicos y los servicios médicos. Todos son importantes en su función y la gestión de cargas y molestias ha sido espectacular. Hay que quitarse el sombrero y ojalá que siga todo así. Estar todos disponibles al final de la temporada es muy bueno".

- Su evolución como sevillista: "Es un orgullo. Miro tres o cuatro años atrás y si me dicen que estaría aquí no me lo creería. Las cosas han ido muy rápido, he crecido mucho y me he adaptado bien. No me lo habría imaginado, pero soy una persona que trabaja mucho, que sufre mucho por todo, que vive las 24 horas por el fútbol y creo que me lo he ganado. Es un orgullo poder ser parte importante del proyecto".

- ¿La selección?: "Si tuviera que cambiar mis vacaciones sería espectacular. Es un sueño que tengo y un objetivo marcado. Trabajo mucho para ello, pero no me han llamado y no pasa nada. Si sigo mejorando algún día posiblemente me llamen. Trataré de estar preparado y trato de buscar el lado positivo. Cuando me llamen estaré más preparado. Es algo que está ahí, un reto que no escondo y a seguir trabajando para que llegue la oportunidad".