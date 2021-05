La "profesionalidad" de Ever Banega, que puede dar una Liga

Ever Banega tiene mañana el partido más importante desde que dejó el Sevilla FC para jugar en el Al-Shabab. Se despidió de Nervión con un título bajo el brazo y, de ganar el duelo ante el Al-Hilal, lo tendrá todo a favor para proclamarse campeón de la Pro League de Arabia Saudí en las cuatro jornadas que le quedan.

El argentino es el capitán del Al-Shabab, algo que se ganó por su trayectoria a lo largo de los últimos años, pero que ha ratificado sobre el campo. Así lo certifica en Superdeporte el valenciano Carlos Inarejos, un técnico desconocido en España, pero que ha llevado al club de Riad a la situación de privilegio que ahora tiene: colíder igualado con su rival de mañana.

"Banega es un diez como profesional y un capitán excelente dentro y fuera del campo. Llega el primero a los entrenamientos y se va el último; y esa predisposición le está ayudando a dar el nivel que está dando", aseguraba el entrenador de Gandía, que intenta exportar el fútbol protagónico que se juega en España al campeonato saudí. "El fútbol es de los aficionados y lo que me gusta que disfruten. No me gusta especular, intento atacar y jugar en campo contrario siendo protagonista. El estilo que proponemos está permitiendo el mejor rendimiento de Éver", afirmaba.

En este sentido, Inarejos reivindica la calidad de la Pro League, que cuenta con jugadores que este mismo año estaban en equipos Top europeos, como el ex del United Odion Ighalo o el jugador cedido por el Braga Fábio Martins, además del exbético N'Diaye. Los tres forman junto a Banega la 'legión' extranjera del Al-Shabab. "Es una Liga muy fuerte. Para mí, la mejor de Asia junto a China y Japón. Y tiene más nivel que cualquier Liga del Este de Europa. Es parecida a la belga, suiza o la escocesa. No tiene nada que envidiarle a la de Portugal. Tiene un nivel brutal y exige venir a cuidarte y a competir; y eso es lo que está haciendo Banega. Si alguien pensaba que venía a pasearse o a retirarse, es mentira. Si vienes a eso duras 3 ó 4 meses, te cansas y te vas", indicaba.

El campeonato árabe regresó anoche tras un mes de parón por el Ramadán y lo hace a lo grande, acogiendo mañana un partido que puede decidir la Liga.