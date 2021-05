Thauvin ya ha elegido destino

Florian Thauvin lo dejó claro en el mes de enero cuando el Olympique de Marsella le presentó una oferta de renovación y el resto de clubes interesados en este jugador, que queda libre en un par de meses, le hicieron llegar su interés. El francés quería un sueldo neto de entre 4 y 4,5 millones de euros.



Unas cifras muy importantes a las que nadie llegaba... mientras pasaban los meses. El Olympique de Marsella subía y se plantaba en los 3 millones por temporada con un contrato hasta 2025; mientras que el Leicester mejoraba las cifras, le firmaba también por cuatro años y le daba 3,5 kilos. Ambas ofertas aún lejos de lo que quería.



Hasta hoy. Ayer se sugería desde México el interés de Tigres. Según TODUP News, el agente del futbolista ya habia formalizado una reunión con el conjunto azteca. Y hoy, el propio club de Nuevo León anunciaba su contratación.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible ... Vamos tigres ?? @TigresOficial ???? pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

No han trascendido las cantidades, pero estarán por encima de lo que aquí rechazó. O le habrá convencido que allí le ofrecen un año más de contrato:. Por lo que terminaríaAl final no sólo el Sevilla FC, que había renunciado hace mucho antes las peticiones del jugador, sino que ni el Milan, ni Tottenham, Roma o Nápoles se harán con el internacional francés, que se marcha a intentar emular la aventura mexicana deque se atrevió a jugar la Liga MX en 2015, no perdió su plaza en la selección gala y allí es un ídolo. Él es el principal aval que tendrá Thauvin para adaptarse a un campeonato tan diferente.Precisamente, un ex sevillista, Guido Pizarro, le daba la bienvenida en un video. No será el único ex del Sevilla FC con el que coincida, pues allí juega también Timothée; además de jugadores de primer nivel como el ecuatorianoo el chilenoSu potencial quedó patente en el último Mundial de Clubes, en el que le plantó cara en la final al Bayern Múnich. Ahora, da un paso más al hacerse con un futbolista que estaba en la órbita de alguno de los mejores clubes europeos.