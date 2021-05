Lopetegui, entre el orgullo, la amargura y un penalti... como el del Athletic

Molesto por dejar escapar dos puntos, orgulloso de su equipo por el papel realizado, una vez más, ante un equipo tan poderoso y ambicioso de cara a un final de temporada en el que aún le quedan retos por cumplir. El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, no podía ocultar la frustración que el gol del Real Madrid le había provocado, pero ni culpó a nadie de ello y quiso buscar una expilcación. Al tiempo que dejaba claro que la jugada polémica era penalti. Como el de la semana pasada.

Una victoria que ya acariciaba...

"Sí duele, primero por el orgullo del trabajo de los chicos, a los que no hay que hacerle ningún reproche. Partido muy complejo, el Madrid se jugaba ser primero y nosotros engancharnos a la ilusión de volver a tener esa sensación de estar ahí. Hemos hecho merecimientos, hemos llegado a la orilla, pero desafortunadamente en un tiro de rebote en la segunda parte marca, triste por perder dos puntos. Se te queda una sensación de amargura, porque el equipo ha hecho un gran trabajo en dos partes diferentes, con un gran control del partido en la primera, con buen fútbol, bajando su energía. En la segunda han dado un paso adelante, creo que nos hemos metido demasiado atrás al principio, nos ha faltado tranquilidad, hemos tenido tres o cuatro contras para haber matado el partido, pero nos ha faltado precisión. Con el Real Madrid si no lo cierras, en una jugada de infortunio nos han empatado a falta de un minuto. Veníamos con la ilusión de ganar, orgulloso de los chicos después del palo que nos llevamos ante el Athletic, el levantarnos y venir con la sana intención de intentar ganar al Real Madrid es algo de destacar. Llevábamos 13 partidos seguidos perdiendo en Madrid. Tristes porque veníamos a ganar".

Gol al final

"En fútbol, mientras el partido está vigente, los goles son validos y hay que aceptarlos, a veces a favor y a veces en contra, y cabe más destacar el trabajo de los jugadores. Sabíamos que nos podíamos enganchar a esa ilusión tan grande, contra estos transatlánticos con estos presupuestos, con Real Madrid, FC Barcelona y Atletico de Madrid, es digno de destacar".

La defensa en esos últimos minutos

"Hemos defendido bien, con orden. No recuerdo ninguna parada de Bono, ninguna ocasión clara. El equipo ha estado bien, pero si estás cerca de tu portería al final podía pasar algo. No queríamos meternos atrás y al final llegó el gol".

La jugada decisiva, el penalti de Militao

"La jugada no la he visto en el campo, porque estoy fuera. La he visto y opino que sí, que es un penalti claro y por eso lo han pitado. La realidad es que no puedo aseverar que tengo claro en qué circunstancias sí o no. Intento informarme, tener claro el concepto, pero no es fácil. Nos pasó la semana pasada, tuvimos una acción que se podía interpretar que sí o que no. En este caso es más clara, pero no es sencillo. No tengo esa certeza al cien por cien".

Ambición de este equipo

"Esa ambición habla del trabajo y de la mentalidad de los chicos. Es un grupo ambicioso que ha trabajado bien y hoy merecía los tres puntos, estoy triste por los jugadores. Han hecho un trabajo bueno. Después del año que llevamos con tantos partidos haber ganado aquí sería meritorio. Hoy nos hemos llevado una decepción, pero ante el Athletic también. El equipo se ha levantado y ves así que tiene esa mentalidad para venir aquí con ambición".

Balance de la temporada

"Desde el 10 de junio, 70 partidos consecutivos, que hemos parado cinco días. Un equipo que engancha una temporada con otra. Es una barbaridad lo que estos chicos están haciendo. Tiene mucho mérito. Estamos decepcionados por empatar en Madrid y tenemos la ilusión de prepararnos. Quedan tres partidos y no vamos a desistir; intentando alargar en el tiempo ese sueño sabiendo que hoy no ganando se complica mucho más. Poder llegar a estas alturas compitiendo con transatlánticos con esos presupuestos y jugadores, es para estar orgulloso. Aprenderemos y seguiremos creciendo para la temporada que viene".