Adriano: "Ojalá pueda volver algún día al Sevilla"

Se hizo un nombre en Sevilla, fue clave en los cinco títulos en año y medio entre 2006 y 2007 y se coronó a nivel mundial con el Barça. Adriano Correia regresó a Europa este año para jugar en el KAS Eupen belga. Y, a sus 36 años, aún no piensa en la retirada. El internacional brasileño recordó en RAC1 su paso por el Barça y opinó de la actualidad blaugrana, pero sin preguntarle, dejó entrever que no sólo no olvida su paso por el Sevilla FC sino que lo sigue muy de cerca.

"Esta Liga me recuerda a la de 2014, la que dejamos escapar en el último partido. Aquel fue un año difícil, también por lo que pasó con Tito Vilanova. Eso nos tocó psicológicamente", indica Adriano, que pese a que ve abierto el campeonato, admite que el equipo culé lo tiene complicado: "Fue clave la derrota ante el Granada y ahora se tienen que dar muy mal los resultados del Atlético para que el Barça sea campeón, pero en fútbol todo puede pasar, todavía hay Liga". Y, tal vez por ello, dejó una advertencia sobre un club al que ya pocos tienen en cuenta: "El Sevilla está haciendo una temporada increíble".

El exjugador del Sevilla FC, que aún no quiere retirarse pero ya mira al futuro, admite que su idea es seguir ligado al fútbol. Y ahí tiene claras sus preferencias. "Ya me estoy planteando seguir en el fútbol, pero no tengo claro si como entrenador o como director deportivo. Ojalá pueda volver algún día en el Barça o en el Sevilla", indicaba.

Por otro lado, también habló de la actualidad blaugrana y en especial de dos nombres propios: Leo Messi y Pep Guardiola. "No sé nada de Leo. Lo único que sé es que le quedan tres partidos y no sabemos nada más, pero ojalá que Messi se quede", señala el de Curitiba, quien estaría encantado del regreso del técnico de Santpedor al Camp Nou: "Sería un sueño que Pep volviera al Barça, un sueño de los aficionados y de la gente del club. Cuando Pep se fue necesitaba un cambio de aires, probar otras cosas, pero ahora tiene las puertas abiertas, sin duda. Es uno de los mejores entrenadores que he podido tener y del mundo del fútbol. Ojalá vuelva y que la gente disfrute".