Lopetegui y el peligro de "un Valencia más liberado", Munir, Papu o las rotaciones

Más allá de reiterar su opinión sobre la polémica del penalti de Militao de la que sigue sin tener dudas, Julen Lopetegui dejó claro que están única y exclusivamente centrados en el partido ante el Valencia. "Nos encontramos bien, con la ilusión de afrontar el partido de mañana, con la concentración y la normalidad de una semana de tres partidos y ante un Valencia que está lleno de buenos futbolistas y que casi ha sellado la permanencia. Ahora estarán más liberados y se han quitado la presión de demostrar lo buenos que son, nosotros intentaremos conseguir los tres puntos, miramos siempre para adelante", explicó el vasco en rueda de prensa.

Prácticamente descolgado de la lucha por el título, Lopetegui espera sumar el máximo de puntos posibles: "Acabaremos donde nos merezcamos acabar, quedan tres partidos y trataremos de mejorar nuestra puntuación y clasificación pero será complicado. Cada partido es definitivo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y afrontar el partido con la máxima ilusión".

Tanto es así que Lopetegui no quiere ni oír hablar sobre la planificación de la próxima temporada: "El calendario invita a pensar en el Valencia, no podemos mandar un mensaje de concentración y ambición si no le prestamos atención. Ahora es el Valencia, no es momento de hacer cuentas ni balances venimos de un partido muy exigente y vamos a otro muy exigente. El Valencia es el equipo más rápido de LaLiga, hace transiciones muy rápidas y con jugadores de mucha calidad, así que tenemos que prepararnos bien".

Qué retos en los personal y colectivo quedan esta temporada: "Tratar de afrontar cada partido para mejorar nuestra puntuación y la clasificación porque tampoco sabemos afrontar los partidos de otra manera. Nos ilusionamos en cada partido y este no será una excepción. El rival de mañana tiene mucha calidad y mucho potencial"

Habrá rotaciones: "Trataremos de hacer los onces que más nos ayuden a ganar los partidos, quedan tres y veremos qué alternativas tomaremos también en base a las sensaciones de los jugadores. Han ido entrando y saliendo y en todos partidos y mañana decidiremos el once porque el cansancio y las molestias nos obligan a retrasar la decisión a mañana".

La pérdida de protagonismo de Munir: "Es una decisión técnica, si hubiera algo físico lo comentaríamos pero no es el caso".

Repetirá el Papu como falso nueve: "Cada partido tomamos las decisiones en base a lo que te puede ayudar más. Ante el Madrid vimos que era lo más conveniente pero cada partido es diferente, manejamos varias alternativas de juego".

El ascenso del Sevilla Atlético a Primera RFEF: "Estuvimos viendo el partido por la mañana, nos alegramos por Paco Gallardo, por los chicos y por el club. Era importante estar en esa categoría para la formación de los chicos y lo han conseguido con jugadores muy jóvenes".