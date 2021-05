Suso, sincero: "El objetivo de LaLiga creo que se ha ido"

"Creo que luchamos por seguir haciendo números, por intentar mejorar siempre. El partido del Athletic en casa fue una pena; no sólo para nosotros, sino para todos. La gente tenía ganas de ver cosas diferentes. Sacamos un punto ante el Madrid en un partido muy complicado y hoy hemos ganado", resumía en zona mixta un Suso que, en cierta forma, asumía que el doble tropiezo ante bilbaínos y merengues prácticamente ha acabado con las opciones de ganar el título del Sevilla FC: "LaLiga es más una idea. El partido del Bilbao nos fastidió un poco a todos y, ahora, el objetivo seguir haciendo puntos para hacerlo lo mejor posible".

El gaditano acepta que, "en la segunda parte no salió tan bien lo de presionar más arriba y ellos empezaron a tenerla", pero se vanagloria de que "los cambios entraron bien", lo que les permitió hacer "el partido que se tenía que hacer". Con todo, cree que la clave estuvo en no desesperarse: "Ante el Athletic no tuvimos tanta paciencia como hemos tenido hoy, y creo que hemos hecho un buen partido".

Cuestionado de nuevo Suso sobre si un triunfo el domingo en La Cerámica, junto a otros resultados, podría dejarles cerca del liderato en la última jornada, se sinceraba: "El objetivo de LaLiga creo que se ha ido; ahora, la idea es hacer lo máximo posible en los partidos que nos quedan. El Villarreal es un equipo muy bueno, que ha llegado a la final de la Europa League".

Finalmente, el extremo no se rinde en su objetivo de volver a convencer a Luis Enrique para que le tenga en cuenta en la lista de hasta 26 seleccionados por la 'Roja' para acudir a la próxima Eurocopa: "Antes de venir aquí he ido bastante a la selección y este año hemos hecho una campaña muy buena como club. Ahora que hemos conseguido el objetivo como club, pues sueño con ir a la Euro, claro".