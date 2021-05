Villarreal-Sevilla FC: El posible once de Lopetegui en busca del podio

Este domingo, a las 18:30 horas, elFC de Julenvisitará el Estadio de La Cerámica en el que será el últimos desplazamiento sevillista de la temporada. Una cita frente alde Unai Emery en la que los de Nervión buscarán sumar nuevamente de tres en su lucha por intentar colarse 'in extremis' en el podio de LaLiga, con lo que ello supone, entre otras cosas, en lo económico.

Superar el récord deconseguido por Emery, al que curiosamente se enfrentan este domingo, es otro de los objetivos en mente de Lopetegui, que este sábado realizará un último entrenamiento antes de dar la lista de convocados para Villarreal.

Con todos disponibles -a priori-, la lógica invita a que el preparador sevillista tire de su once de gala, más después de que el pasado miércoles diera descanso a varios de sus teóricos titulares. No te pierdas el posible once de Lopetegui para Villarreal en nuestra galería.