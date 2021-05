Domingo de despedidas en Nervión.

El Sevilla FC cerrará el próximo domingo (21:00 horas) la última jornada de la temporada y, por tanto, también el curso liguero. Un encuentro en el Sánchez-Pizjuán ante el Alavés en el que los de Lopetegui aún cuentan con opciones matemáticas de hacerse con el tercer puesto de LaLiga, siempre que ganen su partido ante los babazorros y el Eibar haga lo propio ante el FC Barcelona, que actualmente ocupa la tercera posición del podio.

Amén de lo puramente deportivo, y también económico, pues la diferencia entre quedar tercero o cuarto son siete millones de euros, está también en juego el récord histórico de puntos de la entidad sevillista, fijado actualmente en 74.

Es decir, razones varias que, no por ello, impedirán ver a un Sevilla FC prácticamente en chanclas en el que Lopetegui dé minutos a algunos de los menos habituales. Ocasión pintiparada para las despedidas, pues pueden ser varios los futbolistas que disputen su último partido como sevillista. Algunos, muy claros, como Vaclik, quien acaba contrato y al que el Sevilla FC no tiene intención de renovar. De ahí que no sea de extrañar que el preparador sevillista le otorgue la titularidad bajo palos para que se despida del Sánchez-Pizjuán.

Asegurada tiene su titularidad en el lateral izquierdo Sergio Escudero, quien también podría disputar su último encuentro como sevillista. Acuña cumplirá ciclo, por lo que lo suplirá el vallisoletano, quien estudia una oferta a la baja del Sevilla FC, así como el resto de clubes que tiene sobre la mesa.

Está por ver, también, si Lopetegui acaba optando por un Mudo Vázquez que ya salió en Villarreal y quien a todas luces no seguirá en Nervión. Su futuro apunta Italia.

Otros jugadores como Munir o Gnagnon, junto a algún otro, también podrían decir adiós a Sevilla FC y el Sánchez-Pizjuán, aunque será Monchi al que le toque negociar al respecto este verano. La ausencia por sanción de Diego Carlos le abre la puerta al francés, aunque tiene a Rekik y Sergi Gómez por delante.