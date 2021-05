Así afronta Lucas Torró el verano, con el Sevilla muy pendiente.

Encontrarle un recambio de garantías a Fernando en el centro del campo a la hora de darle descanso sin que el planteamiento del Sevilla FC de Lopetegui se resienta es una de las prioridades de Monchi de cara a este verano. El de San Fernando hace meses que detectó esta carencia en el equipo y viene trabajando en ello.

Gudelj ha bajado ligeramente su rendimiento este curso con respecto al anterior y la presencia, o no, de Fernando sobre el campo se nota de manera holgada. De ahí que Monchi esté en el rastreo y análisis del pivote defensivo, llegando ahora el momento de avanzar en los contactos.

En las últimas horas, sin ir más lejos, ha surgido el nombre de Lucas Torró por parte de Radio Sevilla, donde señalan que la dirección deportiva blanquirroja le tiene echado el ojo. Torró es un jugador con unagran proyección que marchó a Alemania para jugar al Eintracht y que a su vuelta a España no ha jugado todo lo esperado con Osasuna. Las lesiones, especialmente una muscular, no han ayudado a ello, a pesar de que sus números como rojillo no sean precisamente malos: 26 partidos y una asistencia. Algo destacado, siendo un pivote inminentemente defensivo que puede jugar también como central. Es decir, un perfil similar con Fernando, aunque salvando las distancias.

Por ello, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración ponerse en contacto con el entorno más próximo del futbolista, internacional con España en las categorías inferiores. Con contrato en vigor hasta 2024 y una cláusula de rescisión de diez millones de euros, el pivote vería con muy buenos ojos la posibilidad de acabar recalando en el Sevilla FC. Una opción que, evidentemente, ve como un salto importante en su carrera como profesional.

Al respecto, el futbolista es consciente del interés de varios equipos de LaLiga de primer nivel, véase clubes como el Sevilla FC, Villarreal o la Real, junto a algún otro. Aunque en ninguno de los casos se ha avanzado al respecto a día de hoy. Lo que sí está claro es que la negociación, de acabar avanzando, en ningún momento acarreará un fuerte desembolso, con Osasuna dispuesto a negociar por debajo de su cláusula. Un aspecto que, por otro lado, aún ni siquiera se ha llegado a plantear, debido a que ninguna de las propuestas ha acabado de tomar forma a estas alturas.

En cualquier caso, el nombre de Lucas Torró es, junto al de otros, una alternativa de Monchi para reforzar la zona ancha del Sevilla FC este verano, estando aún por definir junto a Lopetegui cuáles son los perfiles prioritarios por el técnico vasco, algo que ocurrirá en las próximas fechas.