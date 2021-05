Rakitic, su regreso, los castigos al Sevilla y su emoción por llevar el '10'

Hubo dudas sobre él, en momentos de la temporada perdió la titularidad, tuvo que aguantar críticas, pero el final de temporada de Rakitic ha convencido de que el gran jugador que se fue y que jugó tantos años en el Barça aún sigue ahí. El internacional croata admite en Goal que ha ido de menos a más este año, ha defendido el gran trabajo del equipo y lo mucho que ha sufrido las adversidades, elogia a Lopetegui y reconoce lo especial que ha sido para él lleva el '10' de su amigo Reyes.

"La verdad es que es increíble. Hablé con Munir para que me dejara el 11 como en la primera etapa, pero después me comentaron la posibilidad de llevar el 10 de José Antonio y es increíble. Hablo mucho con su hijo. Es un tío muy grande. Estoy convencido de que -José Antonio- me está apoyando, me está viendo y está muy contento y orgulloso de su amigo", aseguraba el capitán del Sevilla FC, que admite haber vivido su regreso "con muchísima emoción". "También claramente he ido de menos a más. Estoy muy contento con la forma en la que ha acabado la temporada. Ha sido muy buena, muy positiva. La verdad que me llena de fuerza y hasta diría que es una pena que acabe la temporada porque tengo ganas de seguir peleando y jugando, pero creo que ha sido muy positivo" afirmaba.

Esa fuerza y satisfacción contrasta con el dolor de haber estado a punto de conseguir algo grande y haberse quedado siempre en puertas. Y, en este sentido, Rakitic reconoce que el fútbol, este año, no ha sido justo con el Sevilla. "Se nos ha castigado muchísimo empezando por la Supercopa contra el Bayern. Casi ganamos, casi pasamos con el Dortmund, casi llegamos a la final de la Copa y casi peleamos hasta el final en LaLiga... Se nos ha castigado mucho. Por ejemplo, en el último partido contra el Villarreal, hicimos los mejores 35 minutos de la temporada, jugamos increíblemente bien y nos fuimos con un resultado que decías 'Dios mío'. El fútbol es muy duro. La verdad que nos pica mucho y queremos mejorar y aprovechar las oportunidades. Esta temporada estuvimos siempre ahí y nos faltó dar el último empujón para dar el golpe definitivo. No nos podemos permitir ni un minuto malo porque se castiga mucho. Tenemos que prepararlo para el año que viene", advertía.

Si algo le ha llamado la atención ha sido el liderazgo que Lopetegui tiene en las dos grandes temporadas de este equipo. "Lo que destaca de él es que es un grandísimo trabajador. La manera que tiene de transmitir su idea y su preparación es increíble. Tiene un equipo técnico detrás que entiende su idea y su filosofía perfectamente. Es increíble la intensidad que tiene. Le estoy muy agradecido. Es muy detallista. Trabaja muy duro y vive el fútbol 24 horas", afirmaba.

Al tiempo que no quería destacar a ninguno de sus compañeros, a los que "conocía bastante de antes". "Hay muchísima calidad. Hay jugadores que ya van con sus selecciones y otros que están a punto de entrar. Todos en el Sevilla deben luchar por ir con sus selecciones. Se ve que hay 25 tíos que podemos jugar todos y hay mucha competitividad. Eso es muy bueno. Es muy difícil quedarse con uno, pero calidad hay muchísima. Hay que felicitar al club y a Monchi por conseguir crear un grupo tan bueno", concluía.