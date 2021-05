Aleix: "Si me tengo que quedar, espectacular; si no cuentan conmigo habrá que buscarse la vida por otro lado".

Aleix: "Si me tengo que quedar, espectacular; si no cuentan conmigo habrá que buscarse la vida por otro lado". UES

Hay una conversación pendiente entre Monchi y Lopetegui que debe producirse en los próximos días, una vez que este domingo se finalice la temporada. En ella se resolverán muchas de las incógnitas de la planificación del Sevilla FC 21/22. Entre ellas, el futuro de Aleix Vidal, a quien le queda un año más de contrato que, sin embargo, está supeditado a la disputa de un número determinado de partidos que no ha alcanzado.

Pese a ello, el Sevilla FC no descarta activar su renovación de manera unilateral por una temporada más. A ello se refiere el propio Aleix en los micrófonos de Radio Marca Vitoria: "En el contrato hay una cláusula en la que el club tiene la última palabra esta temporada, por si querían que continuara o no. A nivel deportivo y personal creo que están contentos. A partir de que tomen la decisión nos juntaremos a hablar a ver lo que quiere cada uno y a partir de ahí se negociará. Si me tengo que quedar, espectacular, y si no cuentan conmigo habrá que buscarse la vida por otro lado".

En el club están contentos con el catalán, quien ha servido de relevo para Jesús Navas a lo largo de la temporada tras haber comenzado el curso en una posición muy delicada: "Contento, porque al principio era una situación complicada para mí. De estar apartado a disputar más de 15 partidos, con titularidades y minutos acumulados, no es la situación que me imaginaba. Contento por como ha ido todo y haber ayudado al equipo cuando me ha necesitado".

En breve, por tanto, Aleix conocerá cuál es su futuro próximo: si sigue una temporada más como sevillista a las órdenes de Lopetegui o si, por el contrario, tendrá que buscar un nuevo destino. En el Alavés, rival del Sevilla FC este domingo, guardan un grato recuerdo de él después de haber jugado en préstamo allí durante la 19/20.