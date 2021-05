La decisión capital de Johansson.

Fue uno de esos fichajes de futuro que Monchi ya no acostumbraba a hacer tanto debido a la enorme exigencia en la que el Sevilla Fútbol Club se ha sumergido en los últimos años. El luxemburgués Ryan Johansson llegó a Sevilla el verano pasado procedente de la cantera del Bayern Munich para jugar bajo las órdenes de Paco Gallardo en el Sevilla Atlético, aunque es uno de los habituales jugadores del filial que entrena con el primer equipo durante la semana.

El centrocampista se hizo con un lugar en la medular franjirroja pero una lesión a mitad de temporada lo tuvo en el dique dos meses y para cuando recuperó el ritmo de competición el SAT ya iba como un tiro en el tramo final de la campaña. Pese a todo, es una apuesta de futuro y por eso el Sevilla le firmó un contrato por seis temporadas.

No en vano, en estos últimos dos años varios países han batallado para que Johansson se decidiera para jugar con su selección y es que los orígenes del sevillista son muy curiosos. Nacido en Luxembugo el 15 de febrero de 2001, de madre irlandesa y de padre sueco, estos tres países esperaban a Johansson con los brazos abiertos. De hecho, el futbolista ha llegado a jugar con los tres países en sus escalafones inferiores aunque sólo con Luxemburgo en categoría sub 21.

En 2019 la FIFA no le permitió jugar con la elástica irlandesa tras haber jugado con la sub 21 de Luxemburgo. Sin embargo, eel jugador ya había decidido que quería hacerlo con Irlanda, la patria de su madre, y con la que jugó en la categoría sub 19. Finalmante, tras una larga batalla con la FIFA, el sevillista podrá cumplir su deseo. "Me siento increíble. Fue una larga espera, pero definitivamente valió la pena", ha expresado Johansson en una entrevista a la Federación Irlandesa de Fútbol.

"Jugar con el equipo y ponerme la camiseta finalmente será desgarrador pero emocionante. Ahora me estoy concentrando en la próxima vez que pueda jugar con la selección", ha admitido el sevillista, que explicó los motivos de su decisión: "Había múltiples razones y nunca fue fácil rechazar los países que amo, soy muy patriótico para los tres países a los que soy elegible, pero me siento más apegado a Irlanda".

"Tengo mucha familia allí, mi madre es irlandesa pero también el fútbol fue una factor importante para tomar la decisión. También la profesionalidad de los entrenadores irlandeses y cómo manejaron todo, así como el personal de la Federación para poder hacer posible jugar por Irlanda. Jugar con la sub 19 fue una experiencia increíble, me recibieron muy bien. Ahí es donde mi corazón quería ir", ha recordado.

Ahora, Johansson ya sueña con poder debutar con la absoluta y jugar una gran cita: "Quiero jugar una Eurocopa y un Mundial, creo que todo es posible con el talento que viene en Irlanda ahora. Hay muchos jugadores jóvenes jugando en equipos importantes y es una gran ventaja".